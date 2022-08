OM : Jordan Veretout à Marseille, c'est bouillant

Dans : OM.

Par Corentin Facy

A la recherche d’un milieu défensif au mercato, l’OM a avancé de manière significative sur la piste de Jordan Veretout.

La quête de la perle rare se poursuit à l’Olympique de Marseille dans le but de compenser le départ de Boubacar Kamara à Aston Villa. Ces dernières heures, les noms de Tanguy Ndombele et de Seko Fofana ont filtré à Marseille, deux joueurs très onéreux, un peu trop pour les finances de l’OM. C’est ainsi que Pablo Longoria a accéléré sur une piste creusée depuis plusieurs semaines et qui est en passe de se concrétiser selon Foot Mercato. Il s’agit de celle menant à Jordan Veretout, sous contrat avec l’AS Roma jusqu’en juin 2024 et qui ne rentre plus dans les plans de José Mourinho au sein du club de la Louve après une première partie de saison 2021-2022 qui avait pourtant ébloui tout le monde en Italie au point de faire de Jordan Veretout un joueur appelé en Equipe de France par Didier Deschamps.

Un accord en bonne voie entre l'OM et Rome

Selon le média, les très bonnes relations entretenues par Pablo Longoria avec les dirigeants de la Roma aident beaucoup dans le dossier Jordan Veretout, et un accord est proche d’être trouvé entre les deux clubs. En manque de temps de jeu à la Roma, l’ancien milieu défensif du FC Nantes n’a aucunement l’intention de rester dans la capitale italienne, alors qu’il ambitionne toujours de faire partie de la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du monde au Qatar à la fin de l’année. Aux yeux de Jordan Veretout, l’opportunité de rejoindre l’Olympique de Marseille, qualifié directement pour la prochaine édition de la Ligue des Champions, est une aubaine. Les négociations entre l’OM et la Rome vont se poursuivre, mais à priori, les positions des deux clubs ne sont plus très éloignées. Un prêt est l’option privilégiée par les deux camps, sans doute avec option d’achat, même si ce détail important n’a pas filtré. Enfin, l’OM devra se méfier de la concurrence de l’AC Milan, son principal rival dans ce dossier selon Foot Mercato, alors qu’un intérêt de l’OL avait été évoqué par la presse italienne lundi.