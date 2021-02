Vente OM : Un indice de plus, ce journaliste bascule

Dans : OM.

Il y a une semaine et demie, tout l’écosystème marseillais s’enflammait au sujet d’une potentielle vente de l’OM à Al Walid Ben Talal.

En fusion sur les réseaux sociaux, les supporters de l’Olympique de Marseille ont rapidement été calmés par un démenti limpide de Frank McCourt sur le site officiel du club. A en croire le propriétaire américain de l’OM, il n’est pas question d’envisager une vente dans les mois à venir. Les rumeurs sont toutefois tenaces et après des journalistes tels que Thibaut Vézirian ou encore Matthias Manteghetti, c’est Benjamin Courmes qui a mis les pieds dans le plat. Via son compte Twitter, l’animateur de Football Club de Marseille a lâché quelques indices troublants sur une potentielle vente de l’OM. En attendant de nouvelles révélations ?

« Un nouveau témoignage important aujourd’hui qui va dans le sens de négociations avec AbT et qui me fait basculer pour la première fois dans l’optimisme sur ce dossier brûlant... en tout cas ça commence à être très difficile de dire aujourd’hui qu’il n’y a rien... #venteOM » a publié Benjamin Courmes, dont le tweet a évidemment provoqué une nouvelle vague d’espoir chez les supporters de l’Olympique de Marseille. Reste que pour l’heure, aucune confirmation n’a été apportée par un média de référence, ce qui doit inciter les supporters phocéens à la plus grande prudence. Quoi qu’il en soit, le fantasme d’une vente de l’OM à un riche homme d’affaires saoudien tel qu’Al Walid Ben Talal continue de circuler sur les réseaux sociaux, et c’est probablement l’unique lueur d’espoir des Marseillais à l’heure actuelle…