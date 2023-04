Vente OM : Un feu d'artifice prévu, il n'est pas invité

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'apparition du nom de Mathieu Flamini dans le dossier de la vente possible de l'Olympique de Marseille a fait du bruit sur les réseaux sociaux. Mais pour le grand spécialiste du dossier, tout cela n'a aucun sens.

La semaine a été chaude du côté de ceux qui s’opposent sur la réalité ou non de la vente imminente de l’Olympique de Marseille. L’apparition surprise de Mathieu Flamini, ancien joueur de l’OM et doté de moyens financiers colossaux depuis qu’il a réalisé un investissement de génie dans une entreprise de biochimie, GF Biochemicals, remettant un coup de pression. Mais le spécialiste autoproclamé de cette possible cession du club de Frank McCourt, Thibaud Vézirian, a mis les pieds dans le plat en affirmant que jamais Flamini n’avait été évoqué dans la vente de l’Olympique de Marseille et que tout cela n’était que du vent. S’il ne lâche rien depuis plusieurs années sur la cession de l’OM à des investisseurs saoudiens, TV referme les portes du Vélodrome à l’ancien milieu de terrain né à Marseille et formé au sein du club phocéen. Cela n’empêche pas Thibaud Vézirian de remettre de l’huile sur le feu.

Vente OM, il est toujours convaincu

Vente OM : L'énorme surprise venue de France ? https://t.co/T4qKHxPuA2 — Foot01.com (@Foot01_com) April 12, 2023

Dans un live sur sa chaîne Twitch, Thibaud Vézirian démonte la rumeur Mathieu Flamini, mais reste tout de même très prudent. « Il n’y a aucune approche, rien du tout. La rumeur Flamini est ridicule, il faut mettre un point final. Il n’est pas annoncé dans la suite, il n’est pas prévu dans le feu d’artifice. Si c’est la surprise supplémentaire du consortium, et bien tant mieux. Mais aujourd’hui ce n’est pas le cas, et ce n’est pas ce qui est affiché. Maintenant, voilà, depuis deux jours on me demande de parler de Flamini, il n’y a rien. Je n’ai absolument pas cela dans le truc final que j’ai déjà (...) Tout ça c'est du putaclic et je n'aime pas cela du tout », a expliqué le journaliste, qui n'en démord pas sur ce dossier, même si certains supporters de l'Olympique de Marseille estiment qu'il vit sur ce business de la vente de l'OM.