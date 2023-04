Vente OM : Un milliardaire français pense au rachat !

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Tandis que les rumeurs saoudiennes sont toujours d'actualité autour du dossier de rachat de l'OM, c'est une offre autrement plus concrète qui pourrait parvenir sur le bureau de Frank McCourt. Et en plus, elle serait bien vue des habituées du Vélodrome puisqu'elle serait transmise par un ancien joueur français du club phocéen.

Frank McCourt n’en sera jamais débarrassé. Malgré de nombreux démentis ces dernières années, l’Américain doit toujours composer avec des rumeurs selon lesquelles l’Olympique de Marseille pourrait être vendu. Après l’épisode avec le Franco-Tunisien Mohamed Ayachi Ajroudi et Mourad Boudjellal, on a évoqué avec insistance un possible rachat par des Saoudiens, sans que cela se soit réellement concrétisé, malgré des rumeurs de plus en plus insistantes entretenues par des supposés insiders.

Flamini toujours attaché à l'OM

Et ce n’est peut-être pas terminé puisqu’un nouveau candidat pourrait bientôt faire son apparition. Les supporters de l’Olympique de Marseille se souviennent forcément de Mathieu Flamini, cet ancien milieu de terrain formé au club phocéen qui avait notamment poursuivi sa carrière du côté d’Arsenal et du Milan AC.

Sans même attendre la fin de sa carrière, le Français avait investi dans l’entreprise GF Chemicals. Un pari gagnant puisque Mathieu Flamini, un temps décrit comme le joueur le plus riche au monde, a fait fortune grâce à cet investissement. Le président de la société de biochimie, qui possède 60% des parts de l’entreprise, serait à la tête d’un capital estimé à 11 milliards d’euros ! Suffisant pour envisager d’investir à Arsenal ou à l’Olympique de Marseille ?

🗣️ Mathieu Flamini sur Arsène Wenger:



"De toute évidence, c'est quelqu'un qui a façonné ma façon de penser et ma façon d'être. Il était pour moi un peu une figure paternelle." pic.twitter.com/crjmD6wYLg — Arsenal French Touch (@TouchArsenal_FR) April 12, 2023

« Bien sûr, ces clubs ont une place particulière dans mon cœur, a confié Mathieu Flamini interrogé par The Athletic. Je n'oublie jamais d'où je viens. Dans la vie, on ne sait jamais ce qui peut arriver, mais tout est une question d'opportunité. Je crois vraiment au bon moment, au bon endroit, aux bonnes personnes. On verra de quoi l'avenir est fait. Je suis un rêveur. Si vous voulez vraiment quelque chose, l'univers vous l'apportera. On verra ce que l'univers apportera. »

L’OM racheté par un ancien joueur, voilà de quoi satisfaire pas mal de monde, Mathieu Flamini ayant une excellente image en France et à Marseille. En investissant une partie de sa fortune dans l'Olympique de Marseille, celui qui est désormais un solide homme d'affaires fera le bonheur des fans de l'OM. Mais en contrepartie, il doit être conscient que cela va changer sa vie, la pression autour du club étant énorme, quel que soit l'argentin investi.