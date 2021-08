Vente OM : Thibaud Vézirian prend un énorme tacle par derrière

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Thibaud Vérizian était l'invité lundi d'un talk-show sur un site spécialisé sur l'Olympique de Marseille. Mais le journaliste qui s'est fait une réputation XXL au sujet de la vente possible de l'OM a pris 24h plus tard un tacle monstrueux.

« L’OM va être racheté. Ce sera bouclé dans les prochains jours. Un communiqué de presse est déjà écrit. » Le vendredi 5 février dernier, Thibaud Vézirian mettait en fusion tout Marseille en annonçant dans une vidéo que le club phocéen allait être racheté par Kingdom Holding Company, qui appartient à Al-Walid Ben Talal. Depuis, et malgré des relances incessantes, l’Olympique de Marseille est toujours la propriété de Frank McCourt, lequel a depuis viré Jean-Jacques Eyraud et mis Pablo Longoria à la présidence. Ce lundi, le site Footballclubdemarseille.fr avait invité Thibaud Vézirian, et parmi les sujets abordés il y a évidemment eu celui de la vente de l’OM dont le journaliste affirme toujours qu’elle est dans les tuyaux.

Thibaud Vézirian a donc tenté de justifier les raisons du retard pris par la vente de l’Olympique de Marseille et s’est expliqué sur ce sujet sans aucune hésitation dans son discours. Et cela pour le plus grand plaisir de ses supporters, mais le sarcasme de ceux qui crient au mensonge depuis des mois. Mais au lendemain de cette émission diffusée sur le site, c’est un journaliste de FootballclubdeMarseille.fr qui a délivré un long édito remettant en cause les propos tenus sur son média par Thibaud Vézirian. « Quelle est cette stratégie ? Elle est très simple ! Ne pas se renier et se redonner du temps. C’est comme dans un de ces jeux que je suis trop vieux pour pratiquer, quand tu es mort et que tu rachètes des vies (...) Qu’est-ce qui ferait que Vézirian soit le seul journaliste élu de la nébuleuse à disposer de cette nouvelle retentissante que serait la vente de l’OM à Al Walid Bin Tallal ? On pouvait comprendre en février qu’il ait pu prendre ses confrères de vitesse, ce qui l’aurait incité à précipiter sa publication avec sa fameuse vidéo sur YouTube, mais six mois après, cela laisse interrogateur, sauf à considérer que les autres journalistes, pourtant tous partis à la chasse par la suite, et tous revenus « brocouilles » seraient de bien sombres imbéciles (...) Ce qui est gênant à mes yeux, c’est qu’en verrouillant sa position, il se contente invariablement de proroger à moindres frais la réalité de ce qu’il a annoncé : « Je suis un bon professionnel, j’ai bien travaillé, je suis sympathique, regardez comment je reste serein, je ne cherche pas le buzz, je kiffe la communication avec tout le monde, et vous verrez bientôt que j’ai raison, et puis épargnez-moi, je suis un mec tranquille qui kiffe juste le foot et en plus je suis père de famille », voilà définitivement la position de Vézirian », écrit Thierry Audibert, qui commence à en savoir sérieusement assez que l'Olympique de Marseille soit utilisé à toutes les sauces.