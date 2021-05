Vente OM : Tapie Jr lâche une bombe en direct !

Dans : OM.

Fils de Bernard Tapie, et membre du board de La Provence, Stéphane Tapie a mis le feu aux réseaux sociaux lors d'une discussion au téléphone avec Christophe Galtier mise en ligne. La vente de l'OM revient à la Une.

Tel le serpent de mer, le dossier de la vente de l’Olympique de Marseille vient subitement de remonter à la surface ce samedi suite à la mise en ligne sur les réseaux sociaux d’une vidéo où l’on voit Stéphane Tapie qui, téléphone à la main, discute avec Christophe Galtier. Et le fils de Bernard Tapie d’évoquer avec l’entraîneur de Lille une prochaine réunion à l’OM. Pour parler de quoi ? La suite c’est le fils de l’ancien président emblématique de l’Olympique de Marseille qui le dit. « Une réunion pour annoncer le licenciement de tout le monde ? Non, ils vont faire comme Laburne (sic) il a fait quand il a dit que cela allait changer de propriétaire, voilà (…) Ils ont fait signer un entraîneur (Ndlr : Jorge Sampaoli), mais l’entraîneur il est avec un président. Après, tu vois, la vox populi dont je fais partie on peut réclamer la Galette à Marseille (Ndlr : La Galette est le surnom de Galtier) », lance Stéphane Tapie, qui visiblement est convaincu que cela va bouger à l'OM.

Depuis, cette vidéo a été supprimée ou du moins coupée sur Twitter, mais forcément elle n’a pas totalement disparue d'internet. De quoi relancer le fantasme, même si dans le même temps La Provence, le média dirigé par Bernard Tapie et où Stéphane Tapie est le boss du numérique, affirme que vendredi, lors d’un échange entre des supporters et Frank McCourt, en visioconférence, ce dernier a encore une fois répété que la vente de l’Olympique de Marseille n’était pas du tout à l’ordre du jour. De quoi ajouter du flou au flou, même si en janvier dernier Bernard Tapie en personne avait laissé entendre que cette cession de l'OM pourrait se faire.