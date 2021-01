Vente OM : Bernard Tapie relance le feuilleton !

Dans : OM.

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, Bernard Tapie a relancé l’espoir d’une vente de l’Olympique de Marseille auprès des supporters.

Le « boss » parle rarement mais quand il prend la parole, il est très écouté à Marseille. Deux jours après son anniversaire, que le club ne lui a d’ailleurs pas souhaité sur les réseaux sociaux, Bernard Tapie a tenu à remercier les supporters phocéens pour leurs nombreux messages. Et l’ancien président de l’Olympique de Marseille, 78 ans, a lâché une petite phrase loin d’être anodine qui a fait l’effet d’une bombe sur le Vieux Port. Tandis que la vente du club par Frank McCourt est plus souhaitée que jamais, le patron de La Provence a lâché un message subliminal plein d’espoir.

« C'est vrai qu'en ce moment avec l'OM, on a un peu de difficultés, mais j'ai un petit son qui me dit que ça va bientôt changer. En tout cas, on a vécu ce qu'on a vécu. Je suis assez surpris parce que certains de nos fans sont des enfants de ceux qu'on a régalés » a lâché Bernard Tapie, sans que l’on soit pour autant certain à 100 % qu’il évoquait une potentielle vente du club. Il est toutefois évident que l’ancien patron charismatique de l’Olympique de Marseille a des informations qui n’ont pas encore été dévoilées dans la presse, ce qui n’a pas manqué de nourrir de nombreux fantasmes sur les réseaux sociaux, certains supporters imaginant d’ores et déjà Frank McCourt vendre le club à de riches saoudiens. Il faudra cependant être patient, ce genre d’opération prenant énormément de temps, d’autant plus que Frank McCourt a clairement fait comprendre l’été dernier en marge des négociations avec Mohamed Ajroudi qu’il n’avait aucunement l’intention de brader l’OM.