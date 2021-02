Vente OM : Rien avant l'été, coup de froid polaire à Marseille

Dans : OM.

Alors que des rumeurs annonçaient une vente imminente de l’Olympique de Marseille, une autre source indique que les discussions ne sont pas près d’aboutir entre le propriétaire Frank McCourt et le Saoudien Al-Walid Ben Talal.

Les informations se suivent et se contredisent sur la possible vente de l’Olympique de Marseille. Alors que le journaliste Thibaud Vézirian annonçait une finalisation rapide de l’opération, le propriétaire Frank McCourt a immédiatement démenti. Tout comme l’entourage du candidat supposé Al-Walid Ben Talal. Mais qu’en est-il vraiment entre les deux acteurs ? Pour le journaliste Ben Jacobs, qui s’est entretenu avec les deux camps, il existe bien des discussions. Mais selon lui, les négociations ne sont pas près d’aboutir, notamment en ce qui concerne le prix de vente.

« Ce que je comprends, après avoir parlé aux deux parties, c’est que le deal n’est pas encore fait, a écrit le spécialiste sur Twitter. Mais il est clair qu’il y a des discussions en cours. Le plus grand défi, s’ils avancent dans les négociations, sera le prix. Comme je l’ai dit il y a quelques semaines, McCourt veut 650 millions d'euros et n’a aucune envie de vendre à moins qu’il n’obtienne une offre exceptionnelle. Talal, de ce qu'on m'a dit, estime le club à environ 380 millions d'euros. Je serais surpris, même si McCourt était désespéré, s'il acceptait une offre aussi basse. Même si les choses avancent, je doute que quelque chose arrive avant l'été. » Remontés contre le président Jacques-Henri Eyraud et l’actuelle direction, les supporters devront se montrer patients, car cette vente annoncée imminente il y a deux semaines ressemble tout de même de plus en plus à un mirage qui s'éloigne à chaque fois que l'on pense s'en rapprocher. Cela permettra aux insiders de choc de faire des vidéos et des confidences sur les réseaux sociaux.