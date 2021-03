Vente OM : MCourt vendra en 2022, l'énorme confidence

Dans : OM.

Présent depuis lundi à Marseille, Frank McCourt répète qu'il est là pour longtemps et ne vendra pas l'OM. Mais dans les coulisses, une autre version circule.

« Je ne veux pas qu’il y ait le moindre malentendu sur ce point. Ce club sera accompagné par mes enfants et mes petits-enfants après moi ». Dans la presse régionale, le propriétaire américain de l’Olympique de Marseille a été très clair, toutes les rumeurs d’une vente de l’OM sont fausses, car il a très clairement l’intention de rester très longtemps aux commandes du club phocéen, au point même de faire de ses héritiers les prochains patrons. Tout semble donc clair, ou du moins l’était avant que SoFoot dévoile d’autres informations qui sèment très clairement le trouble, alors que Frank McCourt passera sa dernière journée en France ce mercredi, l’homme d’affaires bostonien ayant prévu d’assister à LOSC-OM avant de repartir vers les États-Unis. Le mensuel footballistique, qui n’est pas du genre à faire des vidéos pour dire que l’Olympique de Marseille est vendu, cite un une source située dans les hautes sphères du football français, laquelle a un autre avis concernant la volonté de Frank McCourt.

McCourt vendra l'OM en 2022

Car si le propriétaire de l’OM affirme rêver d’une Ligue des champions quand il parle au maire de Marseille ou aux supporters, la réalité est autre. « McCourt a cramé 400 barres en 4 ans. Il n’en peut plus. Il m’a fait comprendre qu’il allait repartir pour une saison, en attendant que la situation se rétablisse, au niveau du Covid, du stade. Je pense qu’il va encore mettre de l’argent cet été, car sinon le club ne passera pas l’épreuve de la DNCG. Mais mon intuition, c’est que c’est la dernière fois. Et il cédera l’OM à l’été 2022 », annonce celui qui est présenté par SoFoot comme « un haut dirigeant du foot français ». De quoi évidemment laisser planer l'ombre d'un doute sur la sincérité de Frank McCourt sur son avenir à l'Olympique de Marseille, son désir de ramener le calme et de remettre l'OM à flot pouvant s'expliquer par son projet plus vraiment secret.