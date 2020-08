Vente OM : Réunion Ajroudi - Boudjellal ce jeudi, McCourt est prévenu

Dans : OM.

Retombé dans l’anonymat de l’actualité footballistique du moment, le dossier de la Vente OM n’est pas encore refermé, puisque Mourad Boudjellal est bel et bien de retour dans le game.

Il y a quelques jours, Mourad Boudjellal faisait son come-back auprès de Mohamed Ajroudi pour essayer de racheter le club phocéen. Dans les colonnes de La Provence, l’ancien président du RCT confiait même tout son optimisme par rapport à la Vente OM : « Ça se fera d’ici la fin de l’année. Mais il y aura sûrement des rebondissements. Vous avez compris que ce sera un feuilleton ». Avec la mise à l’écart de Marc Deschenaux, un juriste, et Stéphane Cohen, le co-fondateur de la banque d’affaires Wingate, le clan Ajroudi a donc pleinement récupéré Boudjellal. Et alors qu’il annonçait une « une possible ouverture du clan McCourt à un audit du club », David Aiello annonce maintenant que le duo Ajroudi - Boudjellal va se remettre au travail dès ce jeudi pour tenter de récupérer le club phocéen dans les semaines à venir.

« Après l’éviction des 2 conseillers, M. Ajroudi et M. Boudjellal se remettent au travail sur la Vente OM. Les deux hommes se retrouvent ce jeudi, loin de Paris et des regards. Plus de discrétion annoncée (pas une 1ère...) pour regagner en crédit et rassurer le clan McCourt », a lancé le journaliste de RTL sur Twitter. Un énième retournement de situation qui pourrait enfin aboutir à quelque chose de concret ? Réponse dans les jours à venir, mais les fameux investisseurs du Moyen-Orient seraient donc toujours intéressés pour récupérer l’OM aux mains de Frank McCourt. Pas sûr que le propriétaire américain l’entende de cette oreille, mais au moins, les rumeurs continuent d’occuper les suiveurs de la formation marseillaise...