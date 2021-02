Vente OM : René Malleville devient « fou » !

Dans : OM.

Dimanche soir, l’OM a concédé une défaite de plus face au PSG à l’occasion de la 24e journée de Ligue 1.

Dans le contenu, l’équipe de Nasser Larguet a fait bonne figure face aux coéquipiers de Kylian Mbappé. Cela étant, il va sérieusement falloir réagir pour les joueurs de l’OM dans les semaines à venir, car les défaites s’accumulent et les places qualificatives pour l’Europa League s’éloignent. Dans sa chronique sur Le Phocéen, René Malleville est brièvement revenu sur le Classique et a sérieusement invectivé les joueurs, les invitant à se remuer d'urgence. En parallèle, le supporter emblématique de l’OM a commenté les rumeurs de vente de l’Olympique de Marseille par Frank McCourt.

« Alvaro Gonzalez n’a pas été à la fête contre le PSG. J’espère que sa blessure, ce n’est rien de sérieux car si lui s’en va de la défense après Amavi, ce n’est plus possible… Le match face à Paris, pour une fois il ne m’a pas empêché de dormir car je m’attendais à une défaite d’une autre façon. Ce n’est pas possible de continuer comme ça… L’environnement de l’OM ne doit pas vous affecter les joueurs, vous êtes des professionnels. Vous commencez à nous dégoûter un peu, les supporters vous en veulent ! C’est à vous de vous bouger le c… Entre Eyraud, McCourt, je vends, je ne vends pas, je deviens fou. Mercredi on va jouer en Coupe de France contre Auxerre, j’espère que ça ne va pas être trop dur pour vous et qu’on fera un bon parcours dans cette compétition » a lancé René Malleville, qui suit avec la plus grande attention l’actualité de l’Olympique de Marseille. Et il y faut s’accrocher pour ne rater aucun épisode de cette série à suspense...