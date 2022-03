Vente OM : Rendez-vous au 30 juin pour Frank McCourt

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Les supporters de l'Olympique de Marseille ont pris un énorme coup au moral après la défaite contre l'AS Monaco. Thibaud Vézirian a donné un peu d'espoir à ceux qui croient à une vente l'OM.

Le feuilleton de la cession possible du club phocéen à Al-Walid ben Talal Al Saoud dure depuis des mois, et pour l’instant rien ne bouge officiellement. Mais pour Thibaud Vézirian, l’affaire continue à avancer dans les coulisses, ce dernier étant convaincu que Frank McCourt a déjà vendu l’Olympique de Marseille et attend seulement le bon moment pour officialiser cette cession. Présent dimanche au Vélodrome, où il a assisté à la défaite de son équipe face à celle de la Principauté, le milliardaire américain n’était cependant pas dans là pour confirmer qu’il avait validé la vente de l’OM, McCourt ayant toujours fermement repoussé cette décision. Thibaud Vézirian a confirmé cette version de l’actuel propriétaire américain, mais il persiste et signe, faisant remarquer que l’Olympique de Marseille a des impératifs comptables au 30 juin qui pousseront probablement Frank McCourt à confirmer qu’il a lâché l’affaire.

McCourt va devoir payer 53 millions d'euros au 30 juin...ou confirmer la vente

Mon frère avant le match : « ah y’a McCourt au stade ? A chaque fois qu’il est là on perd. » 👀



Cette stat est verifiable ?

En plus d’être un propriétaire en bois et de ne rien comprendre au foot, ce serait un chat noir ? #OMASM pic.twitter.com/Zsfk4xMSl0 — Matthias Manteghetti (@MManteghetti) March 6, 2022

Dans son émission dominicale sur Youtube, Thibaud Vézirian a confirmé ses affirmations. « Non, McCourt n’était pas au Vélodrome dimanche soir pour dire au revoir, il avait juste des réunions pour son nouveau projet sur internet pour l’après-OM, donc j’imagine qu’au niveau de sa communication on a dû lui demander de se montrer à Marseille. L’au revoir, ce sera plus tard, car bien sûr il y aura un au revoir. Obligatoirement. Ou alors il faudra payer les 53 millions d’euros d’achats obligatoires sur différents joueurs au 30 juin prochain, il faudra payer les salaires colossaux de Bakambu, de Kolasinac. Je n’aimerais pas être à sa place (rire) (…) J’ai eu un coup de fil d’une heure avec quelqu’un de haut placé qui a récemment rencontré Pablo Longoria et tout ce que je peux dire c’est que tout va très très bien », a indiqué l’ancien animateur de l’Equipe d’Estelle. Comme d'habitude, ceux qui croient à cette info depuis plus d'un an continueront à y croire, et ceux qui pensent que c'est faux resteront eux aussi convaincus que Thibaud Vézirian vit sur ce sujet.