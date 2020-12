Vente OM : Mourad Boudjellal a trouvé un club, c’est inattendu

Dans : OM.

Impliqué dans le projet de rachat de l’Olympique de Marseille porté par Mohamed Ajroudi, Mourad Boudjellal n’a jamais caché son désir de devenir président du club phocéen.

Cela étant, Frank McCourt n’est pas décidé à vendre l’OM et en ce sens, cet objectif devenait difficile à réaliser pour l’ancien président du Rugby Club de Toulon. En toute logique, Mourad Boudjellal a pris du recul sur le projet de rachat de l’Olympique de Marseille par Mohamed Ajroudi, et a mené sa barque en solitaire en ce qui concerne son avenir. A en croire les informations obtenues par Var Matin, c’est dans un club de quatrième division que Mourad Boudjellal va faire ses grands débuts en tant que dirigeant dans le football.

Et pour cause, « des bruits de couloirs annoncent l’arrivée de Mourad Boudjellal à la tête de l’équipe fanion du Hyères FC », indique le quotidien du sud. Vraisemblablement, la venue de l’ancien boss du RC Toulon est bien plus que de simples bruits de couloirs puisque le maire de la ville d’Hyères, Jean-Pierre Giran, s’est exprimé au sujet de la future arrivée de Mourad Boudjellal au sein du club. « Je vois tout ça avec intérêt mais cela passe par une décision unanime du club. Je veillerai à préserver les associations sportives hyéroises » a-t-il fait savoir. Sauf improbable retournement de situation, qui reste toujours possible au vu de l’imprévisibilité de Mourad Boudjellal, ce n’est donc pas à Marseille que l’homme d’affaires de 60 ans posera ses valises dans un futur proche. La fin d’un feuilleton en ce qui concerne l’Olympique de Marseille, associé depuis plus de six mois à cette légende du rugby français…