Vente OM : McCourt veut passer la main, il ne s'en cache plus

Dans : OM.

Dans une interview accordée à La Provence lundi après-midi, Frank McCourt a démenti les rumeurs d’une vente imminente de l’Olympique de Marseille.

« Le club n’a jamais été à vendre, il ne l’est pas aujourd’hui et il ne le sera pas demain. Je ne veux pas qu’il y ait le moindre malentendu sur ce point » a répété l’Américain, qui martèle publiquement ce message depuis plus d’un an. Les rumeurs d’un rachat de l’Olympique de Marseille par des fonds saoudiens se font pourtant de plus en plus pressantes. Et ce ne sont pas les informations livrées sur un plateau par So Foot qui vont calmer les supporters olympiens. Et pour cause, dans un article « teasing » avant la publication d’une ultime interview de Jacques-Henri Eyraud dans les kiosques vendredi, le magazine a fait monter la sauce au sujet d’une possible vente de l’OM.

« Dans le même numéro, en kiosque dès vendredi, on fait le point sur la vente de l’OM avec des informations exclusives. D’après notre enquête, l’ancien proprio des Dodgers de Los Angeles ne cache plus son souhait de passer la main et l’a confié auprès des instances dirigeantes du foot français » écrit SoFoot, affirmant avoir des billes au sujet d’une possible vente de l’Olympique de Marseille par Frank McCourt dans les mois à venir. Reste que pour l’heure, l’Américain reste officiellement le seul et unique patron de l’OM. Et le natif de Boston a pris des décisions fortes au cours des derniers jours, comme celle d’introniser Jorge Sampaoli au poste d’entraîneur, de virer Jacques-Henri Eyraud et de nommer Pablo Longoria à la présidence du club. Les plus optimistes diront que cette équipe est parfaite pour effectuer une transition avant une vente…