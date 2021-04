Vente OM : McCourt a tué la rumeur saoudienne

Dans : OM.

Les rumeurs au sujet d’une possible vente de l’Olympique de Marseille par Frank McCourt se sont considérablement calmées ces dernières semaines.

La tournée médiatique de Frank McCourt en France il y a un mois a eu le mérite de calmer les rumeurs. Si des doutes subsistent sur les moyens que l’Américain va mettre à disposition de Pablo Longoria cet été, il semble assez clair que Frank McCourt reste mobilisé pour l’Olympique de Marseille et n'est pas encore prêt à vendre son club. Durant son passage en France, le natif de Boston avait notamment rencontré le Mairie de Marseille, Benoît Payan. Ce dernier avait été très bavard dans les médias, affirmant notamment qu’il avait eu en face de lui un propriétaire concerné et toujours très investi à l’Olympique de Marseille. Une tendance confirmée par Sébastien Jibrayel, adjoint au sport de la mairie de Marseille.

« Je n’ai aucune info sur la vente de l’OM au moins c’est clair. J’ai vu que McCourt a rencontré le maire de Marseille Benoît Payan, il a des ambitions laissons lui la chance, ou du moins le temps de pouvoir mettre son champion Project bis en place. Il est venu, il a discuté avec tout le monde, il y a des efforts qui ont été faits, il a pris Sampaoli. Comme tous, moi je suis supporters de l’OM, Benoît Payan aussi, on a envie d’avoir un mercato sympa, d’avoir des grands joueurs. Pablo Longoria pense qu’il va apporter un plus. On l’a vu, il a fait venir des grands joueurs, et on espère que cet été on aura des grands joueurs » a indiqué sur Radio Star le membre du conseil municipal de la mairie de Marseille, pour qui il n’est pas utile de commenter les rumeurs d’une vente de l’Olympique de Marseille. Au contraire, il semble plus judicieux de soutenir Frank McCourt tant que l’Américain est aux commandes du club.