Vente OM ‍: McCourt a fait son choix, ce n'est pas l'Arabie Saoudite ‍!

Frank McCourt est bien vendeur de l’Olympique de Marseille, une enquête du Monde le confirme. Mais l’Américain souhaite céder le club à ses compatriotes, surtout que les Américains raffolent des clubs français.

En situation compliquée en ce début d’année 2024, l’Olympique de Marseille peine à retrouver sa gloire d’antan. Même si ce n’est peut-être pas une bonne chose tant les rumeurs perdurent depuis des années, le principal espoir des supporters provençaux est souvent de voir leur club être racheté par un propriétaire encore plus dépensier que Frank McCourt. L’Américain n’a pas été radin avec l’OM, tant il a couvert le déficit et alimenté la caisse pour permettre de faire des mercatos parfois ambitieux, mais la réussite n’a jamais sanctionné ces investissements et désormais, les cordons de la bourse semblent s’être refermés.

McCourt est vendeur depuis des mois

La perspective de voir le natif de Boston céder le club en fin de saison est réelle, et elle est en tout cas régulièrement alimentée par des informations venue de France, d’Angleterre, d’Espagne ou d’Arabie Saoudite. Depuis le temps, le PIF, le fonds d’investissement saoudien, est présenté comme un futur acheteur. Mais si les Saoudiens voulaient vraiment racheter l’OM, ce serait depuis bien longtemps le cas avancent les détracteurs de cette théorie. Car Frank McCourt est bien vendeur, et cela depuis au moins plusieurs mois. Dans une longue enquête sur les fonds d’investissements qui misent sur le football européen, Le Monde stipule que le businessman est à l’écoute des offres depuis un petit bout de temps.

Et le quotidien du soir de préciser que, si une vente doit avoir lieu, elle pourrait plus concerner d’autres investisseurs américains, que des valises d’or en provenance d’Arabie Saoudite. « A Marseille et à Toulouse, les propriétaires actuels, américains, s’activeraient pour céder leur place à des compatriotes. Le businessman de Boston Frank McCourt, propriétaire de l’OM depuis 2016, est donné partant depuis des mois », affirme Le Monde, qui voit plutôt un nouveau patron US à Marseille dans les années à venir. L’appétit des fonds d’investissements, ou de pension, a de belles heures devant lui pour les clubs de football français, qui sont en difficulté financière et représentent des atouts achetables à un prix intéressant.

En Ligue 1, tout est à vendre !

« A l’exception du PSG, tous les clubs français sont à vendre. Ce que fait de mieux un fonds n’est pas tant d’acheter au bon prix que de vendre au bon moment. Le foot est un secteur qui court en permanence après le cash. Et plus il en a, plus il en dépense », résume ainsi au Monde Jean-Philippe Bescond, banquier chez Lazard et pour qui les Américains, qui ont récemment investi à Strasbourg et même au PSG comme minoritaire, n’ont pas fini d’empiéter sur le football français.