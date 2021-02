Vente OM : Luis Campos s’installe et confirme la tendance

Dans : OM.

Libre depuis son départ du LOSC en décembre dernier, le célèbre recruteur Luis Campos est annoncé impliqué dans le projet de rachat de l’Olympique de Marseille. Une rumeur à prendre avec beaucoup de précaution.

Pour de nombreux supporters de l’Olympique de Marseille, le principal enjeu de cette deuxième partie de saison ne se situe pas forcément sur le terrain. Tout le monde connaît les tensions avec la direction du vice-champion de France, que les fidèles du Vélodrome rêvent de pousser vers la sortie. C’était en effet le message adressé lorsque certains d’entre eux avaient provoqué les incidents à la Commanderie. Autant dire que ces mécontents sont ravis d’entendre parler d’une possible vente du club phocéen. On parle d’un éventuel rachat par un projet saoudien qui permettrait à l’Olympique de Marseille de revoir ses ambitions à la hausse. D’autant que ce candidat débarquerait avec un certain Luis Campos dans ses valises.

Mais les supporters n’ont pas eu le temps de savourer ce bruit de couloir puisque le propriétaire Frank McCourt s’est empressé de démentir et de rappeler son attachement à son club. Et si ce n’était pas suffisant pour décrédibiliser l’annonce d’une vente imminente, Abdellah Boulma a écarté la venue du Portugais. Selon les informations du journaliste, le recruteur libéré par le LOSC en décembre dernier va bien poser ses valises au sein d’une nouvelle écurie dont l’identité n’a pas filtré. Mais une chose serait certaine, c’est qu’il ne s’agirait pas de l’Olympique de Marseille. De quoi briser le rêve saoudien…