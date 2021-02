Vente OM : Dominique Grimault persiste et signe

Dans : OM.

La vente de l’Olympique de Marseille fait beaucoup parler depuis une semaine, ce qui a le don d’agacer Frank McCourt et Jacques-Henri Eyraud.

A en croire les informations de La Provence, la direction de l’Olympique de Marseille a pris la décision de mettre en demeure Thibaut Vézirian, lequel a dévoilé sans sourciller sur sa chaîne YouTube que tout était bouclé entre Frank McCourt et Al Walid Ben Talal. Les médias les plus sérieux du pays n’ont toujours pas eu écho d’une possible vente de l’OM et en ce sens, il est extrêmement difficile de démêler le vrai du faux. Sur le plateau de La Chaîne L’Equipe, Dominique Grimault a toutefois insisté sur le fait qu’il existait bien une réelle chance de voir l’OM changer de mains dans les semaines à venir.

Pour l’ancien journaliste de M6 mais également d’OM-TV, il n’y a pas de fumée sans feu. « Je pense très honnêtement que les supporters de l’Olympique de Marseille attendent autre chose qu’une qualification en Coupe de France. Ils attendent évidemment, on y reviendra dans les prochaines semaines, la vente du club. Voilà, je voulais le dire… Vous savez on dit que la patience est l’art d’espérer. Espérons encore… Les démentis ? Oui bien sûr, on connaît les démentis, on sait ce que ça veut dire » a lancé Dominique Grimault, intimement persuadé que la vente de l’Olympique de Marseille est bien à l’ordre du jour. Reste maintenant à savoir s’il s’agit d’un pressentiment ou si, à l’instar de Thibaut Vézirian, le journaliste de 73 ans a des informations qui confirment l’imminence d’un changement de propriétaire dans la cité phocéenne. Rappelons que vendredi dernier, Frank McCourt a nié en bloc les rumeurs de vente de l’OM.