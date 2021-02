Vente OM : Les mauvaises nouvelles se confirment

Dans : OM.

Deux semaines après l'incroyable coup de chaleur sur la vente imminente de l'Olympique de Marseille, le soufflet retombe brutalement et le dossier se referme.

« Vendu ! Ils en pensent quoi les Saoudiens ? ». Il y a deux semaines, Thibaud Vézirian mettait en ligne une vidéo qui annonçait que la vente de l’Olympique de Marseille par Frank McCourt était désormais acquise, le communiqué annonçant cette opération étant même déjà rédigé. Quinze jours plus tard, tout cela en est resté au stade du buzz, même si ceux qui y ont contribué justifient, comme ils le peuvent, que rien ne s’est passé comme ils l’avaient annoncé et que l’OM appartient toujours au milliardaire bostonien. Et les choses ne devraient pas évoluer rapidement puisque plusieurs sources pour le moins officielles confirment qu’aucune offre n’est étudiée et qu’au contact n’existe pour aboutir à un changement de propriétaire de l’Olympique de Marseille.

Interrogé directement par La Provence, le maire de la cité phocéenne dément avoir reçu un quelconque message d’un possible repreneur, saoudien ou autre. « Si j’ai déjà été approché par d’autres acquéreurs potentiels de l’OM ? Non ! », a clairement prévenu Benoît Payan, qui a confirmé qu’il était prêt à vendre le Vélodrome au propriétaire de l’Olympique de Marseille mais pas à une société sans lien avec club. Sur le même thème, c’est Hugues Ouvrard, l’actuel directeur général de l’OM qui a tué la rumeur d’une vente. « Ce club n’est pas à vendre. Et il n’a jamais reçu la moindre offre, le moindre mail, le moindre message, ni venant d’Arabie Saoudite, ni venant de Tunisie ou d’ailleurs », a fait savoir lors d'une réunion avec OM Nation le dirigeant de l’Olympique de Marseille. Bien entendu, pour les adeptes de la vente secrète, cela ne suffira pas à calmer les rumeurs, même si cela fait bientôt un an que ces bruits circulent sans se concrétiser.