Vente OM ‍: La bombe signée L'Equipe ‍!

Par Claude Dautel

Le quotidien sportif L'Equipe confirme que Frank McCourt s'éloigne de plus en plus de l'Olympique de Marseille, au point que la vente du club phocéen ne semble plus une chimère.

Depuis plusieurs années, les rumeurs s’enchaînent sur la vente de l’OM, donnant même naissance sur les réseaux sociaux aux fameux hashtag #VenteOM. Mais à force de répéter que le club phocéen va être vendu, il se pourrait bien que cela arrive, puisque Matthieu Grégoire, qui n’a jamais évoqué la cession de l’Olympique de Marseille, le fait très clairement au lendemain de la longue sortie médiatique de Pablo Longoria sur RMC. Si l’actuel président de l’OM annonce que rien ne va changer au plus haut niveau, le journaliste installé à Marseille confirme que Frank McCourt est lassé de son jouet et que l’homme d’affaires américain n’est plus en relation permanente avec les dirigeants du club comme cela était le cas auparavant. Et si celui qui a racheté l’OM à Margarita Louis-Dreyfus en 2016 pour un montant estimé à 40 millions d’euros continue à dire qu’il ne vendra pas son club, cela est moins virulent qu’à une époque.

McCourt et Marseille, l'amour est fini

On se souvient qu’au moment où le duo Boudjellal-Ajroudi avait tenté de faire une offre de rachat de l’Olympique de Marseille, Frank McCourt avait envoyé le duo au tribunal pour tentative de déstabilisation. En 2023, la vente de l’OM n’est plus un sujet tabou, y compris dans les couloirs de la Commanderie. « Ces dernières semaines, le clan McCourt a continué de démentir mollement les rumeurs de vente, qui n'ont quasiment jamais cessé depuis trois ans. Mais beaucoup de sources, en interne, évoquent un processus inéluctable, une mise en retrait de McCourt, également éloigné des instances du foot français alors qu'il était encore très impliqué en 2022 sur les droits télé ou l'arrivée de CVC », précise Mathieu Grégoire, qui ne va cependant pas jusqu’à parler d’une vente imminente à l’Arabie Saoudite ou à un autre repreneur. Cependant, le journaliste précise qu'au printemps dernier, Julien Fournier est venu aux renseignements pour le compte d'investisseurs saoudiens, sans suite.

De quoi alimenter la machine à fantasmes pour encore quelques semaines ou quelques mois, même si de son côté RMC n'évoque pas du tout la moindre piste pour racheter l'Olympique de Marseille ou même le désir de Frank McCourt de s'en séparer. Le businessman américain a toujours dit qu'il voulait que ses enfants héritent de l'OM et cela retarde peut-être ce dossier, sachant que visiblement le football européen n'est pas réellement une grande passion pour les McCourt. Le feuilleton et le hashtag #VenteOM ne sont pas encore totalement à ranger aux oubliettes, Canal+ ayant également contribué ces derniers jours à intensifier les bruits de couloir sur ce thème.