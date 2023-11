Vente OM ‍: L'Arabie Saoudite humiliée par McCourt

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Le sujet de la vente de l’OM à l’Arabie Saoudite est bouillant à Marseille mais à priori, Frank McCourt n’est pas pressé de vendre… pour l’instant.

Ces dernières semaines, de nombreux médias relaient des informations concernant une potentielle vente de l’Olympique de Marseille à l’Arabie Saoudite. Il y a quelques jours, c’est Canal + qui est monté dans le train via son journaliste David Berger, qui a évoqué une offre globale de 400 millions d’euros dont 200 millions d’euros pour le mercato. Sur le direct du match entre l’OM et Lille samedi, Paul Tchoukriel a également évoqué le sujet, preuve que des discussions sont bien en cours pour la vente de l’Olympique de Marseille. Mais un homme a le pouvoir de bloquer le deal et non des moindres : le propriétaire actuel du club, Frank McCourt.

Vente de l’OM et mercato, Gattuso se pose des questions ! https://t.co/eSLs4mtRFe — Foot01.com (@Foot01_com) November 7, 2023

D’après les informations de Foot Marseille, des discussions sont bien en cours mais à l’heure actuelle, le natif de Boston n’est pas chaud pour vendre l’OM. En effet, Frank McCourt dispose de partenaires financiers très costauds et estime en privé qu’il a les reins assez solides pour guider l’OM vers les sommets. C’est tout du moins le message qu’il laisse filtrer, pour faire monter les enchères ou pour faire comprendre à ses interlocuteurs qu’il n’a pas l’intention de vendre ? Chacun en tirera son interprétation. Dans le cercle le plus privé de Frank McCourt, l’hésitation prédomine néanmoins car il y a encore quelques semaines, l’entourage du boss de l’OM semblait ouvrir la porte à une vente du club.

Frank McCourt est parfois hésitant

C’est moins le cas depuis la réunion houleuse du mois de septembre entre Pablo Longoria et les responsables des Ultras. Les incidents en marge du choc entre Marseille et Lyon vont-ils l’inciter à revoir sa position avec une volonté de se débarrasser d’un club parfois catalogué comme un club à problèmes ? Seul lui le sait. Ce qui est bel et bien certain selon Foot Marseille, c’est qu’un fonds d’investissement très riche en provenance d’Arabie Saoudite est bouillant pour racheter l’Olympique de Marseille. Un autre élément est à prendre en compte, le fait que Pablo Longoria ne soit intégré à aucune discussions au sujet de la vente de l’OM… pour l’instant. Ce n’est donc pas vers le président phocéen qu’il faudra se tourner dans les semaines à venir pour décrocher le moindre indice.