Vente OM : Hiroki Sakaï lâche un indice trompeur

La vente de l'OM est éternellement à l'actualité à Marseille, et une petite phrase signée Hiroki Sakaï entretient le fantasme.

A une semaine du passage au mois de juin, il ne s’est toujours rien passé à Marseille en ce mois de mai. De nombreux « insiders », largement relayés sur les réseaux sociaux, ont régulièrement annoncé une avancée concrète dans la vente de l’OM. Frank McCourt, qui continue à investir et à prononcer des propos sur son engagement à long terme à Marseille, n’a vraiment pas le profil d’un propriétaire sur le point de vendre. La preuve avec les investissements copieux qui pourraient être faits cet été afin de ramener des nouveaux joueurs. D’autres partent, comme Hiroki Sakaï, qui a fait ses adieux aux supporters via les réseaux sociaux, et s’est confié plus longuement sur son aventure dans les colonnes de La Provence ce mardi. Le Japonais a également lâché une petite phrase sur la nouvelle direction que prend l’OM ces derniers temps, ce qui a eu le don d’émoustiller les suiveurs du club provençal.

« J’aimerais bien continuer à avoir des bonnes relations avec tout le monde. Mais j’ai un grand sentiment de reconnaissance envers Flo Thauvin. Avec lui, on était toujours en bonne collaboration. Il m’a permis de progresser. Mon départ a été décidé avant lui, mais je pense que c’était le destin. En plus, c’est le moment où le club se transforme. Même maintenant, au moment de mon transfert, le président et l’entraîneur m’ont toujours conseillé de rester dans le club. Mais finalement, ils ont accepté ma décision », a livré un Hiroki Sakaï dont les propos sur la « transformation » du club visaient probablement le remplacement de Jacques-Henri Eyraud par Pablo Longoria, plutôt qu’un rachat du club dans les semaines à venir. Mais pour ceux qui veulent croire à un coup de théâtre avec le rachat du club par des pontes venus d’Arabie Saoudite, chaque indice est bon à prendre.