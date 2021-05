OM : Sakai confirme son départ dans un message poignant

Dans : OM.

Absent du groupe olympien à Metz dimanche soir, Hiroki Sakaï a disputé la semaine dernière contre Angers son dernier match avec l’OM.

Une belle page se tourne pour Hiroki Sakaï et les supporters de l’Olympique de Marseille. Débarqué de Hanovre dans l’anonymat et pour zéro euro il y a cinq ans, l’international japonais a disputé 184 matchs avec Marseille, club avec lequel il a inscrit un but mythique et gravé à jamais dans l’histoire du club contre Leipzig en Ligue Europa. Sur son compte Instagram, Hiroki Sakaï a officialisé son départ et son retour pour le Japon dans un message poignant qui ne laissera pas insensible les supporters marseillais. Tout au long de l’aventure de Sakaï en Provence, les sympathisants de l’Olympique de Marseille ont apprécié l’état d’esprit irréprochable et la régularité de l’international nippon.

184 matchs et un but historique

« Chers supporters de l’OM, en cette fin de saison, j’ai décidé de quitter l’Europe et de mettre un terme à mon rêve marseillais. En effet, lorsque je suis arrivé à Marseille, j’avais décidé que l’OM serait mon dernier club européen et je n’ai pas changé d’avis. Avec 184 matchs joués, j’ai toujours tout donné de moi-même pour ce beau maillot et tous les moments de bonheur, et même ceux de tristesse, resteront pour moi un vrai trésor » a écrit sur son compte Instagram le défenseur de l’Olympique de Marseille. Et de conclure. « Ma famille et moi-même avons adoré vivre ici et j’espère vous retrouver un jour dans un stade Vélodrome plein à craquer. Je souhaite pour l’avenir de l’OM tout le succès possible avec le coach Sampaoli et je vous dis encore un grand merci et sayonara ». Un message sincère et touchant de la part d’un joueur qui n’a jamais triché et qui est toujours passé au travers des critiques à Marseille.