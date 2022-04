Vente OM : Frank McCourt prêt à craquer !

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Sportivement l'Olympique de Marseille va bien, et du côté de Frank McCourt on espère que cela va continuer, car le milliardaire américain se lasse d'injecter des millions d'euros sans rien en retour.

Propriétaire de l’Olympique de Marseille depuis l’automne 2016, moyennant un chèque de 45 millions d’euros en faveur de Margarita Louis-Dreyfus, Frank McCourt a investi des dizaines et des dizaines de millions d’euros dans le club phocéen, avec pour l’instant zéro retour, l’OM n’ayant pas rajouté un seul trophée depuis son rachat par le milliardaire originaire de Boston. La situation est telle que depuis bientôt deux ans, des rumeurs circulent sur le rachat de Marseille, d’abord par le duo Ajroudi-Boudjellal, qui avait été renvoyé dans son coin, puis par des intérêts saoudiens avec le fameux communiqué annoncé depuis 14 mois par Thibaud Vézirian. Tandis que les bruits s'attenuent sur cette possible vente de l’OM, c’est Mathieu Grégoire, journaliste de L’Equipe à Marseille, qui a remis de l’huile sur le feu lors d’un live réalisé en marge du match contre le PAOK et diffusé sur les réseaux sociaux. Interrogé sur l’avenir de Frank McCourt à Marseille, celui qui est surnommé Serguei, son pseudo sur Twitter, n’annonce pas une vente imminente de la part de l’Américain, mais il précise que ce dernier se lasse sérieusement de perdre de l’argent dans l’Olympique de Marseille.

Vaincre ou vendre, Frank McCourt réfléchit sur son avenir à Marseille

Le discours de @Serguei a radicalement changé.

Il vous prépare à l'officialisation.



« Il est fort probable que McCourt commence à se lasser de devoir réinjecter des dizaines de M€ [...] il peut se lasser et dire je m'en vais très vite »#venteompic.twitter.com/Ka3LBK7maL — zazoas 🇸🇦 (@_zazoas_) April 8, 2022

Pour le journaliste de L’Equipe, si l’Olympique de Marseille ne réussit pas à finir sur le podium de Ligue 1, et donc d’avoir la certitude de jouer la rémunératrice Ligue des champions, alors il pourrait rapidement jeter l’éponge. « Quel avenir pour McCourt entre les pertes, les déficits et les futurs transferts à payer ? La question de McCourt, c’est un peu la question à plusieurs centaines de millions d’euros. Que va devenir McCourt ? Il faut savoir qu’il faut absolument que Pablo Longoria et les dirigeants actuels de l’OM arrivent à réinstaurer un cercle vertueux en vendant des joueurs, en coupant dans la masse salariale et en faisant attention aux dépenses tout en ayant des résultats sportifs parce qu’il est fort probable que Frank McCourt commence à se lasser de devoir réinjecter chaque année des dizaines de millions d’euros et donc d’arriver à ses sommes colossales. Donc soit il peut se lasser et dire « je m’en vais très vite », soit l’OM peut retrouver un bon niveau sportif et financier et là il est moins dans l’urgence pour trouver le bon moment pour avoir un bel acheteur qui arrive et qui décide de lui acheter le club au prix fort. Pour l’instant, on est plutôt là-dedans, on attendrait le bon acheteur sur les prochaines années à moyen terme », a confié Mathieu Grégoire, qui a toujours dit qu’il ne croyait pas au fameux acheteur saoudien qui serait déjà aux commandes de l’Olympique de Marseille, une théorie menée par Thibaud Vézirian.