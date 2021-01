Vente OM : Eyraud et McCourt attaqués, le feuilleton relancé ?

Dans : OM.

Depuis plusieurs mois, le feuilleton de la vente de l’Olympique de Marseille tient les supporters du club phocéen en haleine.

A la moindre rumeur lâchée sur les réseaux sociaux par quelque journaliste que ce soit, les supporters de l’OM s’enflamment en espérant que Frank McCourt lâche enfin son bébé. Propriétaire de l’Olympique de Marseille depuis le mois d’octobre 2016, l’homme d’affaires américain est principalement critiqué pour faire de Jacques-Henri Eyraud son homme de confiance. Or, le divorce est consommé entre les sympathisants olympiens et leur président de 52 ans. C’est ainsi que dans un communiqué, les South Winners ont vivement recommandé à Frank McCourt de vendre l’Olympique de Marseille après le piteux match nul de l’OM sur la pelouse de Dijon samedi soir (0-0).

« Hier, notre équipe s’est montrée impuissante et empruntée face à « l’ogre dijonnais », modeste équipe de LI et antépénultième au classement (1 8e), et qui n’a plus inscrit de but à domicile depuis le 16 octobre dernier… c’est dire le niveau proposé hier à l’occasion de cette nouvelle purge indigne, faisant la part belle à nos adversaires directs au classement qui s’échappent ou reviennent sur nous. Nous sommes à ce jour sixième de LI, avec 32 points, soit, et cela a son importance, à huit points du leader et sept points de la place qualificative pour la prochaine Ligue des Champions, qui demeure l ’obsession ultime de la direction… Notons que cette dernière, continuant à prendre de haut tout le monde et méprisant les Marseillais pour ce qu’ils représentent au sein même de l’institution, ne permet pas au coach d’avoir une ambition plus importante, faute de moyens, de joueurs de qualité et avec une situation financière catastrophique… Il serait peut-être temps de se rendre à l’évidence que cette gestion ne nous mène nulle part, et qu’une vente avec un changement d’actionnaire majoritaire nous permettrait de retrouver nos véritables aspirations premières dignes de notre club centenaire. A bon entendeur » peut-on lire dans le communiqué publié par les supporters de l’Olympique de Marseille, insatisfaits de la situation et qui exigent un changement d’actionnaire rapidement…