Vente OM : Vézirian soupçonne Bouhafsi de rouler pour Eyraud

Le dossier de la vente supposée de l'Olympique de Marseille génère du buzz et forcément les esprits s'échauffent parfois. Pour Tibaut Vézirian, McCourt va vendre, et il conteste les propos de Mohamed Bouhafsi.

Chroniqueur en charge de surveiller les réseaux sociaux dans L’Equipe d’Estelle, Thibaut Vézirian affirme depuis plusieurs jours que Frank McCourt a reçu en fin d’année une énorme offre de rachat de l’Olympique de Marseille et que le milliardaire américain était pressé par son plus proche conseiller de vendre l’OM. Cela fait évidemment le buzz auprès de certains supporters du club phocéen qui rêvent de voir Marseille rebondir avec un repreneur colossal, même si pour cela il faut céder l’OM à un pays comme l’a fait le PSG avec le Qatar. Pourtant, du côté de RMC, Mohamed Bouhafsi a fait savoir qu’aucune vente n’était envisagée. Pour Thibaut Vézirian, le patron de la rubrique football de RMC, toujours très bien informé et pas que pour Marseille, a clairement choisi de faire le jeu de Jacques-Henri Eyraud, histoire de ne pas se couper de l’OM.

Dans une vidéo sur YouTube, Thibaut Vézirian a donné sa vérité. « Mohamed Bouhafsi a dit qu’il n’y aura pas de vente de l’OM ? Déjà je respecte les journalistes, il n’y a pas de souci. Mais il y a des journalistes, et je ne vise pas spécialement Mohamed, qui ont des intérêts à travailler avec les clubs directement pour avoir des interviews de joueurs, des infos, des confidences des présidents. Ils travaillent avec 4 ou 5 agents, 4 ou 5 présidents, une dizaine de joueurs et qui ont leurs informations comme ça. Ils bossent comme cela. Moi, ce n’est pas mon cas, je suis beaucoup plus généraliste, je suis moins focus sur le mercato, car pour moi c’est un jeu de dupes. Donc, la réalité c’est que j’ai des connaissances dans le milieu géopolitique, dans le milieu des affaires et cela me permet d’avoir ces informations sur l’OM depuis des mois (…) Mohamed Bouhafsi a fait le taf de Jacques-Henri Eyraud en disant qu’il n’y avait pas de vente de l’OM, ce qui permet à Jacques-Henri Eyraud de garder son poste jusqu’à la fin de ses jours (…) Mohamed a fait le job de l’OM ce soir pour calmer les choses », a lancé le chroniqueur de l’Equipe d’Estelle. Suite au prochain épisode.