Vente OM : Emmanuel Macron fait un énorme teasing

Dans : OM.

A l’heure où les rumeurs d’une vente de l’OM se multiplient, le président Emmanuel Macron a tenu des propos ambigus sur la ville de Marseille.

Le président de la République ne s’en est jamais caché, c’est un fan inconditionnel de l’Olympique de Marseille. En ce sens, Emmanuel Macron est forcément au courant des rumeurs au sujet de la possible vente, qui permettrait à l’OM d'être en mesure de rivaliser avec le PSG et ainsi offrir à la Ligue 1 et à la France un rayonnement international encore plus important. Dans les colonnes de Zadig Le Mag, Emmanuel Macron a d’ailleurs tenu des propos qui n’ont pas manqué d’interpeller au sujet de la ville de Marseille. Avec, selon de nombreux internautes sur les réseaux sociaux, une allusion évidente à une possible vente de l’OM.

« J’aime aussi infiniment Marseille. La décennie qui vient transformera Marseille et fera d’elle une capitale de la Méditerranée. Indépendamment de la vie politique, je suis sûr que quelque chose va se passer à Marseille » a lancé Emmanuel Macron, dont les propos n’ont pas manqué de titiller la curiosité des supporters de l’OM, alors qu’un journaliste de Canal + avait indiqué il y a plusieurs mois que Macron s’était personnellement impliqué dans les discussions entre Frank McCourt et Al-Walid Ben Talal, dont l’intérêt pour racheter Marseille a toujours été démenti par voix officielles. Dans le contexte actuel, cette prise de parole du président de la République ne manquera pas d’alimenter les fantasmes. D’autant qu’en ce début de semaine, le consultant Jacques Bayle avait remis une pièce dans la machine au sujet de la vente de l’OM. « Je n’ai pas parlé de vente, le club n’est pas encore vendu, mais les négociations seraient bien avancées. Peut-être que c’est fait… mais je ne sais pas donc je ne parle pas. En revanche, il y aurait bien des négociations » a-t-il lâché. De quoi faire espérer les supporters marseillais.