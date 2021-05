Vente OM : Les Saoudiens négocient, il confirme !

Dans : OM.

Au coeur d'un énorme buzz sur la Vente OM, Jacques Bayle a tenu à mettre les choses au point, relançant les rumeurs sur le possible rachat de Marseille par des fonds saoudiens.

Journaliste pour le média provençal Maritima, Jacques Bayle a mis le feu aux réseaux sociaux dimanche soir en affirmant que selon ses infos Frank McCourt négociait bien la vente de l’Olympique de Marseille. Un message qui prenait d’autant plus d’importance que le journaliste en question n’avait jamais surfé sur le buzz initié en février dernier lorsque Thibaud Vérizian avait annoncé que l’OM serait vendu sous quelques jours. Car du côté de ceux qui pensent, et espèrent, que le milliardaire américain vendra le club phocéen, on attendait qu’un vrai spécialiste de Marseille monte dans le train de la hype. Jacques Bayle a donc ranimé la flamme alors que cette date du 31 mai avait été donnée comme la deadline de l’officialisation de ce rachat. S’exprimant ce lundi sur FootballClubdeMarseille, le reporter marseillais en a dit un peu plus sur ce qu’il savait de ce dossier.

Jacques Bayle a voulu mettre les choses au point afin que chacun se fasse une idée, tout en restant d’une prudence absolue. « Moi je n’étais pas sceptique sur la Vente OM, mais quand je ne sais pas, je préfère me taire. On m’a posé 50 fois la question et je réponds toujours que je n’en sais strictement rien. Après j’ai commencé à avoir des infos sans les demander, et même si je ne peux pas croire tout le monde, il y a des gens qui ont un peu plus de crédit que d’autres. Il y a des gens qui sont dans le football, et d’autres qui ne le sont pas et qui t’informent de certaines choses. Il y a des gens qui ont dit que c’était fait, que c’était vendu, mais moi aujourd’hui je dis seulement qu’il y a des négociations en cours. Attention, je n’ai pas des preuves écrites, des engagements, mais les gens qui me l’ont dit sont des gens fiables, que je connais depuis très longtemps. Alors oui il y a des négociations, mais je ne sais pas si elles sont très avancées, mais oui ce sont avec les Saoudiens », a confirmé le journaliste de Maritima.