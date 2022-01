Vente OM : C'est fait depuis un an, Vezirian ricane

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Alors que l'on fêtera bientôt le premier anniversaire de la vente annoncée de l'Olympique de Marseille, Thibaut Vezirian affiche toujours une confiance absolue.

Le 5 février 2022 on célèbrera le premier anniversaire de l’annonce par Thibaud Vezirian que Frank McCourt avait vendu l’OM à des intérêts saoudiens, même si le communiqué de presse promis par le journaliste n’est finalement jamais sorti de l’imprimante. Depuis, le club phocéen est toujours officiellement la propriété du milliardaire américain, malgré les rumeurs innombrables sur ce sujet, surtout depuis que l’Arabie Saoudite a repris le club de Newcastle. Cependant, le camp de ceux qui pensent qu’effectivement McCourt cache cette cession a considérablement diminué, les révélations étant forcément considérées comme douteuses puisqu’aucune autre source n’a confirmé une vente imminente de l’Olympique de Marseille. Tandis que certains traitent même de « vendeurs de merguez » ceux qui s’acharnent à croire à une cession. Pas de quoi inquiéter Thibaud Vezirian qui est lui toujours certain que ses sources ne l’ont pas trompé au moment de lui donner des billes pour ce scoop qui l’a rendu célèbre.

Lors d’une intervention sur sa chaine Twitch, l’ancien intervenant de la chaîne L’Equipe n’a pas varié d’un iota dans ses positions sur le sujet de la vente de l’OM. « C’est la fin de McCourt depuis février dernier, C’est signé depuis un an, maintenant on attendra l’officialisation », a expliqué Thibaud Vezirian, notamment en évoquant la création de la société McCourt Europe qui selon lui masque la fin de l’aventure de l’homme d’affaires de Boston avec l’Olympique de Marseille. Une affirmation qui a tout de mal à convaincre ses interlocuteurs, lesquels estiment que TV ne sait plus vraiment comment se sortir de cette histoire qui dure depuis bientôt un an. De son côté, Frank McCourt ne prend même plus la peine de démentir tout cela, le boss de l'OM ayant déjà répondu plusieurs fois à ces rumeurs.