Valère Germain et ses moments de galère à l'OM

Par Guillaume Conte

Libre de tout contrat, Valère Germain s’est engagé avec Montpellier cet été.

Allé jusqu’au bout de son engagement avec l’OM, l’attaquant de pointe a vécu deux dernières saisons galères, et n’a jamais vraiment réussi à s’imposer. Pour autant, il n’éprouve aucun regret, et garde un souvenir assez fort de son aventure dans le club de son coeur. Il faut dire que, né à Marseille et fan du club provençal, l’ancien buteur de Monaco et de Nice se devait selon lui de tenter sa chance dans le club où son père a brillé.

Des moments très compliqués...

« Je voulais jouer dans un club où mon père avait évolué, je trouvais ça sympa. Petit, je supportais l'OM aussi, donc il m'aurait manqué un truc dans ma carrière si je n'avais pas évolué dans ce club. Je l'ai fait, j'y ai vécu de très bons moments, d'autres très compliqués, mais cette expérience m'a fait grandir autant sur le plan footballistique que sur le plan humain. Ça s'est passé comme ça s'est passé, je ne regrette rien », a livré Valère Germain sur le site officiel du club héraultais. Le voilà désormais à la tête d’une attaque entièrement à reconstruire après les départs de Gaétan Laborde et Andy Delort, lui qui a failli rejoindre Saint-Etienne, qui avait aussi cruellement besoin d’un numéro 9.

« Montpellier est un club important de Ligue 1, un club qui se situe dans le premier tiers du championnat et qui est ambitieux, tout en ayant des valeurs familiales. Le MHSC est aussi un club historique de Ligue 1, l'un des derniers qui a gagné le titre depuis le début de l'ère qatarie au PSG. D'autres clubs se sont manifestés pour me faire venir mais en raison de différents critères, il me semble que Montpellier était la meilleure option pour moi », a livré Valère Germain, persuadé qu’à 31 ans, il a une belle occasion de relancer une carrière qui a tout de même pris un sacré coup de mou avec son passage à l’OM.