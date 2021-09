Vaccination : L’OM s’explique sur sa campagne

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'OM a récemment fait une campagne pour la vaccination contre le Covid-19 sur ses réseaux. Les joueurs ont joué le jeu.

A l’heure où les championnats professionnels ont repris avec du public dans les stades, les jauges se lèvent et les enceintes remplies à la gorge retrouvent leur ferveur. Ce fut le cas ces derniers jours à Strasbourg et à Lyon pour les matchs de l’équipe de France, et la Ligue 1 vibre à nouveau au son des chants des supporters désormais. Le pass sanitaire reste un point obligé pour les spectateurs afin de pouvoir avoir accès aux stades en France. La vaccination dans les tribunes, mais qu’en est-il sur le terrain. Le succès de la vaccination est quasiment total dans les clubs de Ligue 1, où on se trouve généralement entre 90 %, comme au PSG, et jusqu’à 100 %, comme à l’OM, de joueurs vaccinés contre le Covid-19. Une unanimité qui a permis aussi au club phocéen de montrer l’exemple, et de s’afficher par des stories sur Instagram en faveur de la vaccination pour l’ensemble de la population au-dessus de 12 ans. Une prise de position assumée à l’OM.

100 % de vaccination à l'OM

« La décision a été prise par la communication en accord total avec le président et le sportif. Les joueurs ont tout de suite répondu présents. Notre réflexion est simple : on ne peut pas demander des stades avec des jauges importantes et ne pas être responsables et impliqués par cette cause », explique la directrice adjointe de la communication Élodie Malatrait, dans les colonnes de L’Equipe. Il faut dire que, outre les joueurs, le président Pablo Longoria avait aussi affiché publiquement son soutien à la campagne de vaccination, en général bien reçu chez tous les sportifs. Dans les sports collectifs, la propension varie aussi entre 90 et 100 % dans les autres championnats de football ou même dans les ligues américaines. En revanche, dans les sports individuels comme le tennis ou le golf, la réticence des athlètes est plus grande, a noté le quotidien sportif.