Une pépite de L1 signe à MU, l'OM est dégoûté

Manchester United a officialisé ce jeudi 10 juillet la signature d'Enzo Kana-Biyik, attaquant de 18 ans, en provenance du Havre. Un coup dur pour l'Olympique de Marseille qui était également sur le dossier.

Pour combler ses difficultés à sortir des jeunes joueurs de son centre de formation et en faire des professionnels aguerris, l'Olympique de Marseille a axé une partie de ses préoccupations sur le recrutement de pépites venues d'ailleurs. En ce sens, la direction phocéenne aurait aimé pouvoir recruter Enzo Kana-Biyik. Le fils de l'international camerounais André Kana-Biyik (80 sél.) et petit frère du récent retraité Jean-Armel Kana-Biyik a finalement pris la décision de quitter son club formateur du Havre pour rejoindre les bancs de Manchester United. Un choix qui a de fait écarté les espoirs de l'OM, comme l'a indiqué le Daily Mail après l'officialisation de la nouvelle.

We are excited to announce the signing of Enzo Kana-Biyik 🤝



The young forward will spend the 2025/26 campaign on loan at Lausanne-Sport — best of luck, Enzo!