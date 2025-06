Une offre pour Abline, l'OM fait marrer Kita

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Après les renseignements récoltés sur la situation de Matthis Abline, l’Olympique de Marseille est passé à l’action. Le club phocéen a transmis une première offre pour l’attaquant du FC Nantes. Une proposition largement insuffisante pour convaincre les Canaris de libérer leur buteur.

L’Olympique de Marseille passe à l’attaque. Occupé par le chantier de sa défense centrale, le vice-champion de France travaille aussi sur le poste d’avant-centre. L’objectif est d’amener un joueur pour faire souffler Amine Gouiri la saison prochaine. A travers cette information révélée par L’Equipe, on comprend que le remplaçant Neal Maupay, qui parvenait à exister en tant que concurrent d’Elye Wahi, ne fait plus partie des plans de l’entraîneur Roberto De Zerbi. Le club phocéen ne le retiendra sans doute pas et confierait volontiers sa place à Matthis Abline.

Mateta coûte trop cher

Ces derniers jours, on apprenait que l’Olympique de Marseille s’était renseigné sur l’attaquant du FC Nantes. Les Marseillais n’en sont pas restés là puisque le site du quotidien sportif évoque une première offre transmise. Le dauphin du Paris Saint-Germain, refroidi par le coût de l’opération Jean-Philippe Mateta (27 ans, Crystal Palace), a en effet proposé 15 millions d’euros pour le Canari sous contrat jusqu’en 2028. Mais du côté nantais, on considère que le montant offert est très loin du compte.

L'OM adore le profil de Matthis Abline et a formulé une première offre de 15 M€. Elle est loin du compte pour le club nantais, qui veut réaliser un gros transfert en cas de départ de son attaquant > https://t.co/nMQZuBNk8H pic.twitter.com/jevnsjBOMm — L'Équipe (@lequipe) June 5, 2025

Nos confrères ne dévoilent pas la somme attendue par le président Waldemar Kita. En tout cas, l’Olympique de Marseille n’a pas présenté une offre suffisante pour ne serait-ce qu’entamer des négociations. Il faut dire que Matthis Abline, définitivement recruté pour 10 millions d’euros (plus deux millions d’euros en bonus) l’été dernier, vient de réussir une belle saison à Nantes. Auteur de 9 buts et 2 passes décisives en Ligue 1, l’ancien joueur du Stade Rennais a attiré l’attention d’autres clubs français comme Lens, Strasbourg, Lille et le Paris FC. Avec une telle cote, Nantes peut se montrer gourmand pour le Bleuet qui s’apprête à disputer l’Euro U21 (du 11 au 28 juin).