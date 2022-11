Un poste en or pour Papin à l’OM !

Dans : OM.

Le retour de Jean-Pierre Papin à l’Olympique de Marseille ne faisait aucun doute, mais il restait à connaitre le poste qui lui serait attribué.

Démissionnaire de sa place d’entraineur à Chartres en National 2, JPP était présent ce mardi soir dans les tribunes du Vélodrome aux côtés de Pablo Longoria. Il devrait régulièrement y prendre place dans les semaines à venir. Car l’OM a prévu d’officialiser prochainement l’arrivée de son ancien canonnier en chef. Et ce ne sera pas pour un poste secondaire, comme cela est le cas pour Basile Boli, ambassadeur du club. En effet, selon La Provence, Jean-Pierre Papin va récupérer une place importante dans l’organigramme, avec un poste créé pour lui spécialement. Il occupera un poste de conseiller du président proche de la direction, des instances françaises et internationales et du vestiaire pour faire la liaison entre toutes les parties prenantes du club. Papin pourra s’appuyer sur ses différents rôles par le passé, notamment dans les instances FFF (Coupe de France) et LFP, dont il est l’un des ambassadeurs.

Longoria prend la Juventus comme modèle

Une inspiration de Pablo Longoria qui a connu à la Juventus avec la promotion de Pavel Nedved au poste de vice-président. Depuis, le Tchèque sait gérer les réunions internes, est le référent auprès des instances, la caution du club dans les négociations des transferts et parle aussi au nom du club dans les médias. Jean-Pierre Papin, qui n’a jamais connu une telle mission et a beaucoup coupé avec le football de très haut niveau depuis ses expériences mitigées sur les bancs de touche dans l’élite, va devoir montrer qu’il a les capacités de devenir un homme fort de l’OM. Il reste aussi à savoir si Jean-Pierre Papin trouvera sa place entre un vestiaire mis sous clé par Igor Tudor, et un président Pablo Longoria très concerné par le sportif et qui délègue très peu. En tout cas, un nouveau chapitre à l’OM va commencer pour l’ancien Ballon d’Or.