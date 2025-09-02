Un Parisien promet l'enfer à l'OM sans Rabiot

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’OM a réalisé un gros mercato estival mais déplore tout de même une grosse ombre au tableau, la perte de son leader Adrien Rabiot. Un départ qui peut faire extrêmement mal au club phocéen cette saison.

L’Olympique de Marseille n’a pas chômé durant ce mercato en recrutant Aubameyang, Paixao, Aguerd, Medina, Pavard ou encore Weah. Globalement, difficile de ne pas admettre que l’effectif de Roberto De Zerbi s’est amélioré en attaque et en défense. Au milieu de terrain en revanche, c’est le grand flou. L’OM a perdu Ismaël Bennacer et son ancien capitaine Valentin Rongier. Deux départs qui étaient prévus… au contraire de celui d’Adrien Rabiot, poussé dehors après sa bagarre avec Jonathan Rowe à Rennes lors de la 1ère journée de Ligue 1.

Rabiot, une perte colossale pour l'OM

Une perte considérable pour Marseille, que beaucoup sous-estiment selon Dominique Sévérac, lequel a beaucoup de mal à penser que l’OM 2025-2026 sera plus fort que celui de la saison dernière avec le départ de l’international français, lequel a été vendu à l’AC Milan pour environ 10 millions d’euros. « La simple perte de Rabiot suffit selon moi à dire que l’OM est moins fort que la saison dernière. C’est un joueur différent, un joueur polyvalent qui peut jouer côté gauche, qui a aussi été utilisé comme numéro dix en soutien de l’attaque. C’est un joueur fantastique qui défend, qui sait tout faire, qui donne son équilibre à l’équipe de France comme l’a dit un jour Didier Deschamps » a lancé le consultant avant de conclure.

Bonne chance 𝐀𝐝𝐫𝐢𝐞𝐧 𝐑𝐚𝐛𝐢𝐨𝐭 🤝



« Il allait retrouver la Ligue des Champions, j’avais hâte de voir ça. Cette nouvelle équipe de l’OM, je ne l’ai pas vu jouer. On me dit qu’elle est plus forte, on verra ! » a estimé dans l’Equipe du Soir le journaliste du Parisien, qui a hâte de voir le visage de ce nouvel OM et qui se demande comment Roberto De Zerbi va pouvoir compenser la perte d’un joueur du calibre d’Adrien Rabiot. Ce sera la mission principale du technicien italien, lequel avait tendu la main à une réintégration de l’international français après la victoire contre le Paris FC il y a une semaine. Cela n’a finalement pas été le cas, et Roberto De Zerbi va donc devoir composer sans le joueur formé au PSG cette saison.