Un nouveau Vélodrome en 3 ans, l’OM voit grand

Dans le cadre de son nouveau projet, l’Olympique de Marseille souhaite moderniser le Vélodrome. Des travaux sont envisagés pour accompagner l’évolution du club phocéen dans les années à venir.

Les grandes ambitions de l’Olympique de Marseille dépassent le cadre du terrain. Grâce au projet entamé avec l’entraîneur Roberto De Zerbi l’été dernier, le vice-champion de France veut changer de dimension. Un objectif qui concerne aussi le Vélodrome. Après plusieurs années à sonder ses supporters et partenaires, le club phocéen souhaite entamer la modernisation de son stade. L’objectif consiste à évoluer dans l’une des enceintes les plus impressionnantes du continent. Pour y parvenir, le média Sports Renders cite plusieurs modifications envisagées.

L’Olympique de Marseille pense à remanier totalement la façade extérieure, à mettre en place un nouveau système d’éclairage LED à 360° et des écrans géants HD autour des gradins. Le club de Frank McCourt souhaite également installer un dispositif acoustique moderne et capable d’amplifier l’ambiance pendant les matchs. Ce système pourrait s’avérer utile lors d’autres événements puisque le stade rénové, avec de nouvelles zones VIP prévues, permettrait d’accueillir de grandes compétitions et des concerts. Ce Vélodrome modernisé viendrait ainsi accompagner la progression sportive des Marseillais qui retrouveront la Ligue des Champions la saison prochaine.

L'OM n'y est pas encore

A noter que ces travaux n’en sont qu’au stade du simple projet. Aucun plan officiel n’a été publié et le calendrier n’est pas encore défini, sachant que ces modifications nécessiteraient deux à trois ans de travaux. C’était déjà la durée du précédent chantier important au Vélodrome. Entre 2011 et 2014, en préparation de l’Euro en France, le stade où évolue l’Olympique de Marseille avait vu sa capacité passer à 67 000 places, tandis que l’enceinte avait été couverte. Près de 10 ans plus tard, les Olympiens voient encore plus grand.