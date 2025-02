Un match en Ligue 1, l’OM le fait signer jusqu’en 2028

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L’OM a annoncé avoir fait signer un premier contrat professionnel à Keyliane Abdallah.

Le récent vainqueur de la Coupe Gambardella avec l’OM s’est engagé jusqu’en juin 2028 avec le club provençal, qu’il avait rejoint en 2021 en provenance de l’Ile de la Réunion. Désormais âgé de 18 ans, Abdallah évolue en attaque et ne compte qu’une seule apparition cette saison, c’était lors de la première journée de championnat contre Brest. Depuis, le jeune attaquant a parfois été dans le groupe, sans jamais avoir sa chance avec Roberto De Zerbi. Mais par cette signature affichée en compagnie de Fabrizio Ravanelli et Pablo Longoria, l’OM démontre qu’il compte sur son minot pour l’avenir. En attendant, ce sera principalement avec les U19 et l’équipe réserve en National 3 qu’Abdallah va terminer la saison.