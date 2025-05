Un latéral espagnol à l’OM, Longoria contacte un club ami

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’OM souhaite absolument profiter du mercato estival pour renforcer sa défense et le club olympien vise du lourd. Le nom de José Gaya, international espagnol du FC Valence, est par exemple cité.

Le mercato sera très agité à l’Olympique de Marseille, où Medhi Benatia et Pablo Longoria veulent offrir à Roberto De Zerbi un effectif qui sera capable de faire bonne figure en Ligue des Champions. Pour cela, renforcer la défense sera crucial puisque l’OM a encaissé 47 buts cette saison en Ligue 1, le pire total parmi les équipes du top 5. L’idée est de recruter massivement dans ce secteur de jeu, avec probablement deux recrues en défense centrale, une au poste de latéral droit et une au poste de latéral gauche.

Pour ceux qui m’ont demandé en commentaires, oui c’est une piste de l’OM pour le poste de latéral gauche.



Comme Valentín Barco (Brighton) mais aussi José Gayà (Valence). https://t.co/PAvFcAiZcC — Yacine Youssfi (@yacine_youssfi) May 18, 2025

Pour concurrencer Ulisses Garcia et Quentin Merlin, l’OM vise du lourd. A en croire les informations de Yacine Youssfi, journaliste qui intervient régulièrement sur Football Club de Marseille, le nom de José Gaya est notamment sur la table. Pablo Longoria pourrait profiter de ses bonnes relations avec son ancien club espagnol pour tenter de récupérer le défenseur de la Roja (22 sélections) à deux ans de la fin de son contrat. D’autres pistes sont actuellement creusées par le board olympien. L’une d’entre elle mène à Joaquín Piquerez, international uruguayen de 26 ans qui évolue à Palmeiras au Brésil.

Gaya, Piquerez et Barco ciblés par l'OM

Valentin Barco, prêté cette saison par Brighton à Strasbourg est également suivi, mais rafler la mise dans le dossier du défenseur argentin de 20 ans sera plus difficile. L’OM, qui explore la piste Juan Foyth au poste de latéral droit, est donc également très actif dans sa quête de défenseur gauche. La preuve que Medhi Benatia et Pablo Longoria se veulent ambitieux avec une volonté assumée de considérablement renforcer la défense marseillaise. Dans l’axe, plusieurs profils sont également étudiés et les deux noms qui reviennent avec le plus d’insistance sont ceux menant à Aymeric Laporte (Al-Nassr) et à Facundo Medina (Lens).