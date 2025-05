L'OM fonce sur un champion du monde argentin

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Désireux de renforcer sa défense lors de ce mercato estival, l’OM a coché le nom de Juan Foyth pour le poste de latéral droit.

L’Olympique de Marseille a définitivement validé sa deuxième place samedi face à Rennes et désormais, il est l’heure pour Medhi Benatia et Pablo Longoria de se pencher sur le mercato. Le chantier n°1 du club olympien est indiscutablement la défense, point faible de l’équipe de Roberto De Zerbi cette saison. A droite, Amir Murillo a fait le job cette saison mais dans l’idée, les décideurs olympiens aimeraient recruter un joueur plus confirmé à ce poste au vu du calendrier qui attend l’OM avec le retour de la Ligue des Champions. C’est ainsi que selon les informations de Yacine Youssfi, qui intervient régulièrement sur Football Club de Marseille, le club olympien a jeté son dévolu sur Juan Foyth.

Le pedigree de l’international est impressionnant, avec notamment une Coupe du monde à son palmarès avec l’Argentine (18 sélections) en 2022. Latéral droit de 27 ans capable de jouer dans l’axe si besoin, il avait été acheté 15 millions d’euros par Villarreal à Tottenham il y a maintenant quatre ans. Utilisé à 19 reprises par Marcelino cette saison en Liga, le joueur est en fin de cycle avec le club du sous-marin jaune et pourrait partir, à un an seulement de la fin de son contrat. L’opportunité est belle pour l’Olympique de Marseille de récupérer un joueur confirmé à moindre coût au vu de sa situation contractuelle, et sans doute accessible pour une dizaine de millions d’euros.

L'OM se penche sur Juan Foyth

Latéral défensif d’1m87, Juan Fotyh coche les cases du portrait-robot dressé par l’état-major de l’OM pour ce poste de défenseur droit. Dans ce couloir, la volonté du club phocéen est de recruter un latéral défensif pour compenser la faible activité défensive de Mason Greenwood. Dans le couloir gauche, le profil de joueur recherché sera différent, avec l’idée de faire venir un latéral plus offensif. Reste maintenant à voir si la piste Juan Fotyh se concrétisera pour Marseille, qui explore sans doute d’autres cibles en parallèle dans ce secteur de jeu. Mais sur le papier, l’idée est bonne et le dossier est clairement jouable pour Marseille sur le plan financier.