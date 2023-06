Un fan de l’OM lynché, les Ultras corses donnent leur version

Dans : OM.

Invité pour assister au match de l’OM à Ajaccio samedi, un jeune supporter marseillais atteint d’un cancer a été agressé par des supporters locaux, comme l'a reconnu le club corse.

Le rêve de Kenzo, un jeune fan de l’Olympique de Marseille atteint d’un cancer, a viré au cauchemar samedi soir. Présent dans les tribunes du stade François Coty, l’enfant de 8 ans était présent en loges avec ses parents grâce à une invitation de la présidente d'Air Corsica, Marie-Hélène Casanova-Servas.

« Puisque nous pensions être en sécurité, j'ai autorisé Kenzo à enfiler son maillot, mon mari l'a pris aux bras pour lui montrer l'entrée des joueurs sur le terrain. Et tout a dérapé. Une dizaine de supporters se rue jusque dans la loge. Ils ont poussé mon fils et sa tête a heurté la rambarde. Ils ont frappé mon mari au visage, ont arraché le maillot du petit et sont allés le brûler. Avant de quitter la loge, ils ont même craché dans la nourriture qui était à notre disposition » raconte ce dimanche dans Corse Matin la maman du jeune fan de l’OM honteusement agressé par des supporters de l’AC Ajaccio.

Invités à s’exprimer afin de défendre leur point de vue, les potentiels agresseurs ont tout nié en bloc, ou presque. S’ils confirment une agression à l’encontre du papa, qui portait aussi un maillot de l’OM selon eux, ils refusent de porter le chapeau en ce qui concerne l’agression de Kenzo, le jeune enfant de 8 ans atteint d’un cancer.

Les Ultras corses nient l'agression du jeune supporter de l'OM

« C'est le père qui portait le maillot de l'OM et qui narguait les supporters en dessous. Alors effectivement, quelques personnes assises en tribune Faedda sont montées, ont porté deux coups de poing au père pour lui faire enlever le maillot avant de redescendre avec la tenue. Cent personnes en tribune sont capables de témoigner en ce sens. Le groupe des Orsi Ribelli compte bien clarifier la situation » raconte Lisandru leca, représentant des Orsi Ribelli, un groupe de supporters de l’ACA. Des déclarations qui font tout de même froid dans le dos quand on pense qu’en Ligue 1, de telles agressions puissent avoir lieu dans l’enceinte des stades.