« ‍Un des meilleurs joueurs de Ligue 1 ‍», l’OM lui dit adieu

Par Guillaume Conte

Ismaël Bennacer, annoncé comme un possible renfort de l'OM pendant tout l'été, a finalement trouvé un point de chute étonnant.

A l’heure où l’OM inquiète en raison de son faible rendement au milieu de terrain, l’information va certainement surprendre et décevoir les supporters olympiens. Ismaël Bennacer, prêté la saison dernière par le Milan AC à l’OM, a trouvé un nouveau point de chute. Le Dinamo Zagreb a annoncé son recrutement sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Le milieu de terrain de 27 ans voit donc sa carrière prendre une tournure inattendue en Croatie, alors que Marseille a pendant longtemps rêvé de le faire revenir. Le départ de Valentin Rongier avait laissé de la place pour un tel recrutement, mais jamais Pablo Longoria n’a voulu poser les 12 millions d’euros sur la table demandés par le Milan AC pour son international algérien. Il faut dire que ce dernier, parti très fort à son arrivée pendant l’hiver, avait ensuite baissé de pied pour passer au second plan auprès de Roberto De Zerbi, qui avait trouvé son équilibre sans lui au milieu de terrain.

S velikim zadovoljstvom objavljujemo da će alžirski reprezentativac i veznjak AC Milana Ismael Bennacer pojačati GNK Dinamo!



Dinamo i AC Milan postigli su dogovor o jednogodišnjoj posudbi s opcijom otkupa ugovora. Bennacer dolazi u Zagreb, gdje će obaviti liječničke preglede… pic.twitter.com/FaIGa55n5y — GNK Dinamo (@gnkdinamo) September 4, 2025

Avec le départ inattendu d’Adrien Rabiot, tout s’était emballé pour un retour de Bennacer, mais l’OM n’a jamais mis le montant demandé par le Milan AC, et le Fennec a donc trouvé une étonnante porte de sortie. Il va passer sa visite médicale prochainement avec la formation de Zagreb, dont il défendra les couleurs cette saison.

Dans son message de présentation sur les réseaux sociaux, le Dinamo a mis le paquet, évoquant notamment le passage de Bennacer à l'OM. « En prêt à Marseille, il a disputé une demi-saison, s’imposant comme l’un des meilleurs joueurs du championnat de France », a glissé la formation croate, qui se fait un peu mousser au passage avec un joueur qui ne manque clairement pas de talent, mais n'a pas été non plus rayonnant en 12 matchs sous le maillot de l'OM.