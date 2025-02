Un départ surprise à l’OM en préparation ‍?

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Inutilisé par Roberto De Zerbi, Amine Harit n'a pas trouvé preneur au mercato hivernal. Malgré une faible perspective, les chances de le voir bouger sont minces.

Le mercato n’est pas terminé partout, et s’il ne devrait pas y avoir de gros bouleversements dans les clubs français, des dernières transactions ne sont pas interdites. Cela pourrait être le cas à l’OM, qui n’a pas réussi à se défaire de certains indésirables. Comme Amine Harit, qui a disparu de la circulation depuis l’automne et son carton rouge contre le PSG. Suspendu, puis blessé et enfin écarté, le Marocain a trouvé le temps long. Au point de s’être occupé autrement, comme le raconte de façon acide La Provence. « On a même davantage aperçu Harit à l’inauguration du Comedy Club de Gad Elmaleh, sur le Vieux Port, que sur les pelouses du centre Robert Louis-Dreyfus », a glissé le quotidien local.

Harit, 5e mileu de terrain de l'OM

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Amine Harit (@amineharit)

Depuis, l’ancien nantais a retrouvé le bon chemin mais aussi le sourire avec la signature d’Ismaël Bennacer, dont il est proche. Pour a priori, le reste de la saison même si La Provence souligne que tous les marchés ne sont pas fermés, et que son nom peut encore être au coeur de certaines rumeurs. Même si, à l’OM, on ne se fait guère d’illusions et on estime qu’Amine Harit va terminer la saison à Marseille. Pour quel temps de jeu ? Impossible de le savoir pour un joueur qui avait fait changer d’avis Roberto De Zerbi en début de saison mais a ensuite totalement disparu. Il faut dire que, depuis, le niveau s’est drôlement élevé dans ce secteur de jeu et des éléments comme Rabiot, Hojbjerg et Rongier ont pris la mesure de la Ligue 1 pour être désormais totalement indéboulonnables. Même le jeune Bilal Nadir l’a devancé désormais, signe que la fin de saison pourrit être très longue pour Amine Harit en Provence.