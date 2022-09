Un complot contre l'OM, la colère explose à Marseille

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'UEFA a sanctionné durement l'OM en décidant que le prochain match contre le Sporting Lisbonne se jouera dans un Vélodrome vide. Et contre Tottenham, le Virage Nord sera fermé. Les supporters sont ulcérés.

Déjà en fâcheuse position en Ligue de champions avec deux défaites en deux matchs, l’Olympique de Marseille sait que la réception du Sporting, le 4 octobre prochain à 18h45 au Vélodrome, ressemble à une première balle de match. Pour cela, Pablo Longoria comptait sur un stade archi comble, synonyme d’ambiance de feu, mais aussi d’une recette financière importante. Mais vendredi soir, l’UEFA a mis un sacré coup aux ambitions phocéennes, puisque suite aux nombreux incidents du match contre Francfort, l’instance européenne du football a décidé de suspendre le Vélodrome pour la réception du club portugais, l’OM traînant comme un boulet un sursis d’un match datant de la réception de Feyenoord en juin dernier. Et comme si cela ne suffisait pas, Marseille évoluera dans un stade privé de l’ensemble du Virage Dépé lors de la réception de Tottenham le 1er novembre, dans ce qui sera la dernier match à domicile lors de cette première phase de la Ligue des champions. Et c’est peu dire que sur les réseaux sociaux les supporters de l’Olympique de Marseille sont ulcérés.

L'OM prié de faire le ménage dans ses Ultras par ses propres supporters

Cependant si l’UEFA prend cher, un hashtag #UEFAMafia ayant même pris naissance pour évoquer ces sanctions contre l’OM alors que les fans allemands avaient également eu un comportement inadmissible, certains s’en prennent aussi aux fauteurs de troubles, estimant que la dérive est totale chez certains Ultras. Animateur du Winamax FC, Thomas Bonnavent n’y va pas par quatre chemins après cette sanction de l’UEFA : « Le Vélodrome à huis clos donc pour le Sporting. Un match capital pour son avenir européen. 10 ans que l’OM attend une victoire dans cette compétition dans un stade plein… mais il faut qu’une frange de supporters gâche cette fête. La fête de 65 000 personnes ». Supporter nordiste de l’Olympique de Marseille, qui avait organisé son voyage au Vélodrome pour le match contre Lisbonne, Yannis Luka ne masque pas non plus son écœurement et son incompréhension face à l’attitude des dirigeants phocéens : « Comment est-il possible de rentrer avec autant de fusées, artifices, etc. Je suis abonné en Ganay et la fouille a duré 10 sec montre en main, j'aurais pu rentrer avec un couteau c'était la même chose !!! Jacques Cardoze quelles mesures allez-vous enfin prendre pour nettoyer le stade de ces abrutis ????? Je me retrouve pénalisé au même titre que la majorité du stade pour une poignée de crétins sans cervelle... Je suis dégoûté... heures supplémentaires au boulot pour poser des RTT pour ce match dans le vent!!! Billets de Ouigo réservés pour venir de Lille dans le vent... »

Pour l'instant, l'Olympique de Marseille n'a pas encore fait connaître sa position suite à ces lourdes sanctions qui plombent son avenir immédiat en Ligue des champions. Mais, il est clair que tout cela commence à faire beaucoup, l'OM payant de plus en plus cher les incidents rencontrés au Vélodrome sur la scène européenne. Et c'est une évidence, sans ses supporters, la formation d'Igor Tudor est moins à même de renverser des montagnes. Ce sera pourtant le cas dans dix jours contre le Sporting Lisbonne, où là aussi les supporters du club portugais, nombreux en France, regrettent de ne pas pouvoir venir à Marseille pour ce match dont l'enjeu est colossal pour les deux équipes.