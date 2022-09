Carton plein de l'OM contre le Sporting, il n'a pas peur

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM a encore déçu en Ligue des champions ce mardi soir en s'inclinant au Stade Vélodrome (0-1) contre l'Eintracht Francfort. Une défaite qui compromet déjà les chances de qualification pour les huitièmes de finale des Phocéens.

Décidément, l'OM n'y arrive plus du tout en Ligue des champions. Les hommes d'Igor Tudor ont une nouvelle fois sombré ce mardi soir contre Francfort. Que ce soit individuellement ou collectivement, les Phocéens n'ont pas fait le poids. Avec 0 point en deux journées disputées, l'OM est bon dernier de sa poule. Et pas de quoi avoir forcément le sourire alors que les Marseillais vont être opposés au Sporting lors des deux prochaines rencontres de Ligue des champions. Les Portugais sont premiers de la poule après avoir corrigé Francfort (3-0) et Tottenham (2-0). Cependant, certains observateurs veulent encore y croire pour l'OM. Et surtout contre la formation lisboète. C'est notamment l'avis de Nabil Djellit.

L'OM, Nabil Djellit donne une mission claire

⏱ 90’ | #OMSGE 0️⃣-1️⃣



L’OM s’incline contre L’Eintracht Frankfurt.

🗓 Rendez-vous dimanche à l’@orangevelodrome pour la réception de Rennes en championnat. pic.twitter.com/97PDFJ5Gyx — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 13, 2022

Sur le plateau de La Chaine L'Equipe, le journaliste a en effet déclaré que les Phocéens devaient vite se remobiliser car le Sporting était une équipe largement à leur portée. « Le match qui compte pour l’OM est le prochain face au Sporting. Si l’OM perd le match ce sera terminé, mais pour l’instant ça reste possible. Face au Sporting tu dois prendre 6 points, tu ne joues pas le Real ni le Bayern, tu joues le Sporting », a notamment indiqué Nabil Djellit, certain que l'OM a encore une carte à jouer dans cette Ligue des champions. Un avis surprenant alors que le Sporting est solide leader de la poule des Marseillais, avec 5 buts inscrits pour 0 encaissé. Surtout, les hommes de Ruben Amorim pratiquent un beau football et peuvent surfer sur une confiance que l'OM n'a pas. La première rencontre des Marseillais contre les Portugais aura lieu le 4 octobre prochain sur la pelouse du Stade Vélodrome. En cas de faux pas, l'OM dirait sans doute définitivement adieu à la Ligue des champions.