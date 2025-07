Un club ami aide l'OM à boucler ce transfert

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Le transfert de Timothy Weah à l’OM ne fait plus aucun doute. Les excellentes relations entre le club phocéen et la Juventus Turin ont aidé à finaliser un accord désormais imminent pour la venue de l’Américain.

Cela fait plusieurs semaines que l’Olympique de Marseille et la Juventus Turin sont en discussions pour le transfert de Timothy Weah. L’international américain passé par Lille et le PSG est l’une des priorités de Roberto De Zerbi afin de couvrir plusieurs postes sur le flanc droit. Capable de jouer ailier ou latéral, Timothy Weah a par ailleurs trouvé un accord avec l’OM depuis plusieurs jours. Le dénouement de ce dossier est imminent puisque selon les informations de Fabrizio Romano, les discussions entre les deux clubs avancent bien et sont facilitées par les excellentes relations entretenues par Pablo Longoria et Medhi Benatia, respectivement ex-dirigeant et ex-joueur de la Vieille Dame, avec le board turinois.

L'axe OM - Juventus tourne à plein régime

🚨🔵⚪️ Talks between Olympique Marseille and Juventus for Tim Weah are progressing well.



Good relationship between the clubs likely to facilitate an agreement on loan with obligation to buy.



Weah, only waiting for #OM. pic.twitter.com/oeQrHbyteL — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 22, 2025

Le spécialiste du mercato ajoute que Timothy Weah « n’attend que l’OM » et a refusé les avances de plusieurs autres clubs européens, notamment en Premier League. La tendance est d’ailleurs confirmée par la Gazzetta dello Sport dans son édition du jour puisque le journal aux pages roses confirme que Weah va rejoindre Marseille dans les heures à venir. Un accord aurait été trouvé pour un prêt avec une obligation d’achat de 15 millions d’euros plus des bonus. « Négociations en cours pour régler les ultimes détails » ajoute le média. Avec cette vente, la Juve va pouvoir avancer sur plusieurs dossiers au rayon des arrivées. Les dernières rumeurs en date : Jadon Sancho, Darwin Nunez ou encore Nahuel Molina en plus de Randal Kolo Muani. Pour financer un tel mercato, la vente de Timothy Weah ne suffira pas mais ce ne sera plus le problème de l’OM.