Un buteur à 30 millions, l’OM doit foncer

Par Guillaume Conte

En cas de qualification en Ligue des Champions, l'OM va devoir frapper fort au mercato. Walid Acherchour a une idée pour faire l'unanimité.

L’Olympique de Marseille connait certes une fin de saison beaucoup plus chaotique que prévue avec notamment trois défaites sur ses cinq derniers matchs, mais la deuxième place conforte les dirigeants sur le probable ticket en Ligue des Champions en fin de saison. Un dernier coup de collier est nécessaire dans un calendrier plus abordable avec des matchs à venir notamment contre Brest, Le Havre et Rennes, mais aussi un déplacement plus délicat à Lille.

Se projeter sur une place retrouvée en Ligue des Champions est tout de même un besoin et une nécessité pour préparer la suite, et enfin bien figurer dans cette épreuve. Pour cela, Walid Acherchour aimerait que l’OM aille chercher un attaquant français qui marche bien en Premier League : Jean-Philippe Mateta. Auteur d’un petit bijou pour aller chercher le nul à Arsenal cette semaine, le médaillé d’argent des Jeux Olympiques de Paris 2024 enchaine les saisons solides et possède désormais une belle expérience à 27 ans. Le natif de Sevran est le joueur qu’il faut alors que l’OM peine à trouver un attaquant axial qui pèse sur les défenses.

Son prix triple en deux ans

Still can't get over this Jean-Philippe Mateta finish 🤯#CPFC pic.twitter.com/I3FAoQn0NZ — Crystal Palace F.C. (@CPFC) April 23, 2025

« Si l'OM va en Ligue des Champions, je fonce sur Jean-Philippe Mateta. Deuxième saison à plus de 15 buts en Premier League. C'est pas mon football mais c'est hyper fiable. Si tu l’entoures bien, surtout avec une Ligue des Champions à offrir, Marseille peut le séduire », a assuré le consultant de Winamax TV, persuadé qu’il y a un coup à faire du coté de Crystal Palace, qui ne peut pas lui offrir de matchs européens au plus haut niveau. A un an de la fin de son contrat, Mateta est en effet à un tournant de sa carrière. Mais avec sa réussite en Premier League, les prix montent. Et l’ancien lyonnais, qui était disponible pour 7 millions d’euros il y a deux ans, en vaut désormais 30. Avec d’autres clubs comme prétendants au passage, notamment en Allemagne.