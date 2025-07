« ‍Un bon gars qui n’a pas le niveau ‍», l’OM s’en sépare

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Annoncé sur le départ à chaque mercato, Amine Harit est toujours là et pourrait bien jouer un rôle dans la rotation cette saison à l’OM. L’international marocain est pourtant critiqué et certains aimeraient s’en séparer.

Joueur de l’Olympique de Marseille depuis 2021, Amine Harit a eu de très bons passages dans la cité phocéenne. Sa saison sous les ordres d’Igor Tudor a notamment marqué les esprits, lorsqu’il formait avec Alexis Sanchez un duo complémentaire et séduisant dans le secteur offensif avant sa grave blessure. L’international marocain n’a jamais vraiment récupéré pleinement ses moyens, malgré un début de saison prometteur avec Roberto De Zerbi l’été dernier, avant de brutalement disparaître. Sous contrat pour encore deux ans, le milieu offensif de 28 ans ne sera pas retenu en cas d’offre. Mais le natif de Pontoise n’a pas l’intention de faire ses valises.

🗣💬 "Amine Harit, ce n'est pas du niveau de l'OM qui va jouer la Ligue des champions. Si tu n'as pas de constance, tu n'a pas le niveau. C'est simple."@kevindiaz11 estime que le milieu marocain n'a pas sa place dans la rotation de l'OM sur la saison à venir en Ligue 1. pic.twitter.com/6KX3cqDWXu — After Foot RMC (@AfterRMC) July 30, 2025

C’est bien dommage selon Kevin Diaz, qui estime que l’Olympique de Marseille devrait être en mesure de trouver un joueur d’un tout autre niveau dans ce secteur de jeu pour intégrer la rotation voire concurrencer les trois titulaires qui semblent se détacher à l’aube de la saison 2025-2026 au milieu de terrain, à savoir Pierre-Emile Hojbjerg, Angel Gomes et Adrien Rabiot. « Amine Harit, ce n’est pas le niveau de l’OM qui va jouer la Ligue des Champions. C’est un très bon gars avec une bonne mentalité. Mais ne peut pas dire d’un joueur de très haut niveau qui va jouer la C1 et le top 3 en Ligue 1 qu’il n’a pas de constance. Si tu n’as pas de constance, c’est que tu n’as pas le niveau » estime d'abord Kevin Diaz au sujet d'Amine Harit avant de poursuivre.

Kevin Diaz favorable au départ d'Amine Harit

« Un gars qui n’a pas de constance n’est pas un joueur de haut niveau. Dans sa carrière, à quel moment Amine Harit a-t-il eu de la constance ? C’est un bon joueur qui va faire parfois des bons matchs, qui va marquer un but de temps en temps mais il n’est pas régulier. Si je dois répondre à la question, je dis qu’Amine Harit, ce n’est pas assez bon pour l’OM. S’il est d’accord, il faut le laisser partir et trouver un joueur qui a plus de constance dans le même style. L’OM n’a jamais remplacé Dimitri Payet, ce joueur qui peut faire la dernière passe et marquer des buts » a analysé le consultant de RMC, pas du tout convaincu par Amine Harit et qui aimerait le voir quitter Marseille. Un avis partagé par les dirigeants olympiens, qui avaient notamment accepté une offre du Zénith Saint-Pétersbourg l’été dernier. Une proposition rejetée par le principal intéressé, lequel souhaite poursuivre sa carrière en Provence.