TV : Nice-OM à rejouer, Amazon impose ses règles

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Le mercredi 27 octobre, le match entre Nice et l’Olympique de Marseille sera rejoué à huis clos et sur terrain neutre après les incidents du 22 août.

Il y a plus d’un mois, la pelouse de l’Allianz Riviera était envahie par les supporters niçois alors que l’équipe de Christophe Galtier menait 1-0 contre l’OM de Jorge Sampaoli. Après trois semaines d’instruction, la commission de discipline de la LFP a pris la décision de retirer un point à Nice et de faire rejouer le match dans son intégralité, à huis clos et sur terrain neutre. La date et l’horaire du match sont connus puisque la rencontre se déroulera le mercredi 27 octobre à 20h45 sur Prime Video. En revanche, l’OM et Nice ne savent toujours pas sur quelle pelouse de France ce match se disputera. Mais à en croire La Provence, il est d’ores et déjà acquis que le match se jouera dans le stade d’un club de Ligue 1.

Le match se jouera dans un stade de Ligue 1

En effet, le diffuseur Prime Video impose un cahier des charges très strict auquel seuls les clubs évoluant en Ligue 1 cette saison sont soumis. Pour des raisons de technique, de logistique et probablement de confort pour le diffuseur, il est donc certain à 100 % que le match de Ligue 1 entre l’OM et Nice se déroulera dans le stade d’un club de l’élite. Inutile de le préciser, ce ne sera ni à l’Allianz Riviera ni à l’Orange Vélodrome mais pas non plus dans le sud. En effet, le quotidien dévoile que le match ne pourra pas se jouer dans la Ligue Méditerranée, à qui appartiennent les deux clubs, ni dans une ligue contiguë. Par ailleurs, une autre raison oblige la LFP à reprogrammer Nice-OM dans un stade de Ligue 1, ce sont les moyens techniques liés à l’arbitrage. Les stades de Ligue 2 et de National ne sont pas équipés de la même manière que ceux de Ligue 1 pour la VAR et la Goal Line Technology. Reste maintenant à voir quelle enceinte accueillera, sans aucun spectateur, ce match très attendu à rejouer.