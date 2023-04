Tudor sur le départ, ce grand retour fait frétiller l'OM

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Cet été, Pablo Longoria devra régler plusieurs dossiers épineux à l’OM dont l’avenir d’Alexis Sanchez mais également d’Igor Tudor.

La très bonne saison de l’Olympique de Marseille, actuellement dauphin du Paris Saint-Germain, attire les convoitises. En toute logique, certains joueurs ont une belle cote sur le marché des transferts grâce à leurs performances avec l’OM et c’est par exemple le cas d’Alexis Sanchez, auteur de 16 buts toutes compétitions confondues depuis sa signature en Provence l’été dernier.

En fin de contrat avec Marseille au mois de juin, El Nino Maravilla ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. Pablo Longoria souhaite le conserver, mais cela dépendra en grande partie d’une qualification directe pour la prochaine Ligue des Champions et des ambitions du club sur le marché des transferts. Ce critère pourrait également être crucial pour l’avenir d’Igor Tudor, dont la première saison est une franche réussite et qui est surveillé de près par la Juventus Turin. Sur l’antenne de RMC, Jonatan MacHardy s’est exprimé au sujet de l’avenir de Sanchez et de Tudor. Et pour lui, ces deux départs pourraient bien conduire à un come-back inattendu à Marseille : celui d’Arkadiusz Milik, prêté à la Juventus Turin mais toujours sous contrat avec le club olympien.

Milik de retour à l'OM en cas de départ de Sanchez et de Tudor ?

« Ce n’est pas péjoratif de le dire, mais Alexis Sanchez est un mercenaire, à l’image de Carlos Tevez qui était passé de Manchester United à Manchester City, le seul club qui compte pour Alexis Sanchez et dans lequel il terminera sa carrière, c’est River Plate. Il l’a déjà dit, c’est acté, il finira là-bas et c’est le seul club pour qui il pourra dire qu’il aime la ville, les supporters et le stade. Très sincèrement, je pense que l’OM il s’en tape, les supporters il s’en tape et le Vélodrome il s’en tape. Mais à la rigueur, ce n’est pas grave car sur le terrain il te donne tout ce que tu attends de lui à savoir des performances et de l’investissement » analyse Jonatan MacHardy avant de conclure.

« Quand on parle de mercenaire, ce n’est pas péjoratif si tu effectues ton travail à la perfection et c’est son cas. J’ai envie de vous dire que s’il part, il faudra lui dire merci mais ce n’est pas grave car des opportunités de marché, il y en aura avec un président comme Pablo Longoria. Rien n’est certain au sujet de l’avenir de Tudor non plus et s’il part, je rappelle que sous contrat il y a un mec qui s’appelle Arkadiusz Milik » a détaillé le consultant de RMC, pour qui les potentiels départs de Sanchez et de Tudor pourraient conduire à la surprise générale au grand retour de Milik. Un scénario qui prendrait encore davantage d’épaisseur dans le cas où la Juventus Turin ne se qualifie pas en coupe d’Europe pour la saison prochaine.