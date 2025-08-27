Traoré à l'OM, les détails ahurissants du transfert

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’accord entre l’OM et Bournemouth pour Hamed Junior Traoré se confirme. Une fois de plus, Pablo Longoria a fait preuve de malice pour s’offrir l’international ivoirien de 25 ans à prix réduit.

En quête d’un remplaçant à Jonathan Rowe, vendu à Bologne pour 20 millions d’euros ce week-end, l’Olympique de Marseille a jeté son dévolu sur Hamed Junior Traoré. Un accord a été trouvé ce mercredi avec Bournemouth pour le prêt avec obligation d’achat de l’international ivoirien. Le joueur est attendu dans la cité phocéenne d’ici la fin de la semaine, une excellente nouvelle pour Roberto De Zerbi, qui a déjà travaillé avec le joueur à Sassuolo. Sur son compte X, le journaliste Florian Plettenberg a révélé les détails économiques de cette opération. Et une fois de plus, Pablo Longoria et Medhi Benatia ont fait preuve de malice pour s’offrir Hamed Junior Traoré sans pour autant taper trop fortement dans leur budget mercato.

L'OM paie 8 ME pour 50% des droits du joueur

Le journaliste de Sky Sport nous apprend que l’option d’achat automatique de l’ancien joueur de l’AJ Auxerre s’élève à seulement 8 millions d’euros. Un faible tarif qui s’explique par le fait que l’OM ne va s’offrir que 50% des droits économiques d’Hamed Traoré. Autrement dit, comme avec Mason Greenwood l’été dernier, le club phocéen recrute le joueur mais devra reverser la moitié du montant du futur transfert de ce dernier quand il quittera la Canebière. Un moyen pour Marseille de ne pas trop taper dans sa trésorerie à court terme et de conserver un budget mercato conséquent pour renforcer les autres postes d’ici au 1er septembre. L’accord avec Hamed Traoré est en tout cas en excellente voie et sauf surprise, le joueur auteur de 10 buts et de 2 passes décisives avec l’AJA en Ligue 1 la saison dernière va bien signer à Marseille cet été.